Dimiteix el president d'Òmnium a Sabadell per discrepàncies amb la direcció d'Antich

El fins ara president d'Òmnium a Sabadell, Jordi Carbonell, i tres membres més de la Junta han dimitit en disconformitat amb l'estratègia nacional de l'entitat. En aquest sentit, Carbonell ha lamentat que la Junta Nacional limiti les activitats que volen impulsar les assemblees territorials.



Aquest any, segons ha dit, els han reduït el pressupost, els han retallat el pla de treball i, fins i tot, els han aturat alguna acció que, segons defensen, tenia com a únic objectiu fomentar l'ús del català. A més, Carbonell també considera que, els darrers anys, els tècnics de l'entitat no treballen com a coordinadors de suport, sinó com a comissaris polítics.

El president va deixar el càrrec el 9 de gener, i s’hi van afegir el secretari i tres vocals. "Les territorials sempre hem fet una gran quantitat d’activitats, campanyes nacionals adaptades al territori.", ha afirmat Carbonell. I és que, segons el ja expresident territorial, l'actual direcció d'Òmniumi concretada en la, en referència al full de ruta que l'entitat va aprovar el 2012.

