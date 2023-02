Compartir una riallada genera vincles i genera una certa empatia amb l'altre. Per això, unha tingut la brillant idea d'ajuntar en un mateix plató les persones amb els riures més estranys i contagiosos. El resultat, un xou absolutament fora de control.Cada integrant de l'escena té darrere una fotografia de l'. La dona del riure de gavina s'asseu al costat de la del riure de porc. Al costat, hi ha la del riure de ratolí i, més enllà, el del riure de cotxe. El plató és una olla a pressió però, si ningú llança la primera espurna, no hi ha d'haver cap problema.Si bé, aquesta primera espurna és inevitable i. El so que emet és tan graciós que els seus companys perden el control i se sumen en una orquestra demencial de riures peculiars que es contagia a tota la sala. I quan sembla que tot s'ha tranquil·litzat, l'únic que havia aconseguit reprimir-se esclata i fa renéixer la riallada col·lectiva.

