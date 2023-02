No són per netejar les sabates: la funció dels raspalls laterals de les escales mecàniques

Al metro, al garatge o al centre comercial. Séniors, adults i infants. De poble i de ciutat. Qualsevol equació que inclogui unesté com a resultat una persona netejant-se les sabates amb els. Tothom ho fa i tothom sospita que aquesta no és la funció per la qual es van dissenyar. I tenen raó.La seva naturalesa de raspall, la col·locació a l'altura dels turmells i la combinació amb el desplaçament mecànic de cada individu fan que compleixin perfectament amb aquesta feina. I, tot i que la seva funció està relacionada amb el, lai la, no tenen res a veure amb el calçat.Els raspalls laterals de les escales mecàniques estan pensats perque danyin el mecanisme interior. Les pues retiren la pols i permeten allargar la vida útil de la infraestructura. Tanmateix,per evitar que els cordons de les sabates o les vores dels pantalons s'enganxin amb l'escala i provoquin un accident.

