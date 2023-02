Un aficionat revela a TikTok el seu secret quan visita el Camp Nou

Tal com estan les coses, amb unaque, tot i que es va moderant, continua en màxims històrics, és normal que els i les ciutadanes se les empesquin totes per estalviar una mica.també ho noten. Un usuari de@palitrecu ha revelat en una publicació recent unque posa en pràctica cada vegada que va a veure jugar el Barça. A hores d'ara, el post té gairebé 10.000 m'agrada i un centenar de comentaris.Consumir en un estadi de futbol acostuma a sortir molt car, almenys per a algunes butxaques, que no s'ho poden permetre i menys encara quan es tracta d'un camp de primer nivell com el blaugrana. En @palitrecu, per exemple,i per conservar-la freda la guarda a la cisterna dels lavabos.D'aquesta manera,i, alhora, també protegeix la temperatura de la beguda. En aquest cas, de la cervesa. L'únic inconvenient és equivocar-se de lavabos o d'urinari. Aleshores, tocarà buscar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor