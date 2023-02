Una gran fuita d'aigua a la superilla de l'Eixample obliga a tancar una parada de metro

El carrer Girona sembla el riu Ebre ara mateix. pic.twitter.com/jE03YaoPre — Àlex (@alexsnclmnt) February 17, 2023

", deia un usuari a les xarxes socials arran de la fuita d'aigua que han provocat les obres a la. L'incident ha afectat la, que ha quedat fora de servei al voltant de les 16:00 hores. Així ho ha comunicat Transports Metropolitans de Barcelona ().La culpable de tot plegat ha estat una, que ha rebentat mentre els operaris treballaven a l'obra. L'aigua s'ha filtrat al metro i, a banda d'impedir el pas dels combois i la recollida dels usuaris,. Per aquest darrer fet, encara no hi ha hora de reobertura. Tanmateix, la fuita, que no disposen de subministrament des del moment de l'incident, segons ha informat betevé.

