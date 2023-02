Al context austrogermànic, en el seu moment i com a tall d'exemple, es va apostar per l'austríac Hermann Nitsch (1938-2022) amb l'encàrrec per a òperes wagnerianes com ara Parsifal (1882) o Die Walküre (1870). Però Nitsch, no ho oblidem, era també dramaturg i director teatral a més d'artista plàstic. Diem això perquè vist el resultat amb el Macbeth de Giuseppe Verdi (1813-1901) que va estrenar-se, ahir, al Gran Teatre del Liceu i on l'artista Jaume Plensa (Barcelona, 1955) n'ha assumit la direcció d’escena, l'escenografia i el vestuari, a ningú li hauria d'estranyar gens l'estatisme i hieratisme assolits que converteixen aquest Macbeth més en un acte sacramental verdià amb dosi d'esteticisme amb el llenguatge característic, això sí, d'un dels artistes catalans més cotitzats a nivell internacional. No es pot negar que s'assoleixen belles imatges plàstiques "marca de l'artista", com l'escena del sonambulisme o el cor Patria oppressa, però en cap cas podem "comprar" aquest muntatge malgrat que les estratègies de comunicació i mercadotècnia impulsades on s'ha volgut fer creure que estàvem al davant d'un abans i un després en la recepció de l'òpera. Més aviat estem al davant d'un experiment artístic on es combina la genialitat del binomi Verdi i William Shakespeare amb la lectura que en fa un artista que, al cap i a la fi, acaba fent allò que era d'esperar: un desplegament de la seva iconografia, l'assoliment d'atmosferes romàntiques, mancades però de sentit teatral i dramatúrgic.on brillen amb llum pròpia els solistes Luca Salsi (Macbeth) i Sondra Radvanovsky (Lady Macbeth). El primer demostra assolir una via de maduresa interpretativa que el sitúa entre els grans barítons verdians del moment i Radvanovksy, per la seva banda, signa una caracterització personal que no ens fa enyorar a les grans Lady Macbeth del passat. El domini tècnic, l'atreviment i l'expressivitat van ser de les grans nits i, certament, el cronista ha de dir-ho: recordarà any aquest Macbeth no pas per l'anunciada direcció escènica del prestigiós artista català, sinó per aquest duo de protagonistes.(Baquo) i una mica menys, malgrat els aplaudiments rebuts, del tenor Francesco Pio Galasso com a Macduff. Correctíssims els cantats de la resta del cast on hem de fer esment de l'elegant dama de companyia de Gemma Coma-Alabert.Malgrat que un pot entendre que la visió del músic de Puig-Reig se situï en una visió que pot ser més orquestral que pròpiament teatral, no és menys cert que aquesta desprèn una transparència i claredat en les textures que, d'altra banda, sembla ajustar-se en el concepte d'acte sacramental verdià que s'assoleix a través de la concepció escènica de Plensa. Va ser així com vam poder veure importants detalls com l'herència haydniana que encara pot localitzar-se en una partitura de Verdi de 1847 com també altres moments, penso en l'esmentada escena del sonambulisme, que semblen demostrar una recepció de la Simfonia "Fantàstica" de Berlioz com també formulacions recollides per altres compositors del futur, pensem en el mateix P.I.Txaikovsky (1840-1893). Comença a ser hora de donar les gràcies a Pons per l'extraordinari treball que està realitzant com adirector titular de l'orquestra del teatre. Personalment, no vaig poder estar de recordar els resultats sonors assolits el 2016 amb aquest mateix títol verdià amb l'escoltat ara. Digne de menció van ser també alguns números simfònic-corals on va assolir-se una línia musical de gran nivell. Si bé és veritat que alguns moments concertants, la cosa va agafar un altre aire i que pot desesperar una mica a alguns col·legues de la crítica operista, una cosa és innegable. Pons impregna una personalitat i un segell musical propis.Sense negar la tasca entusiasta i apassionada del director artístic Víctor Garcia de Gomar i del propi Jaume Plensa, un no pot deixar-se de preguntar si projectes d'aquesta envergadura artística són els que més en convenen ara i més, encara, quan la nostra època no és de vaques grasses. Es parla que el cost de la producció escènica ronda els dos milions d'euros i un no pot deixar de preguntar-se si aquesta és la directriu de les polítiques culturals que més ens convenen. Desconec si aquesta producció de cap a peus del Gran Teatre del Liceu trobarà possibles compradors, desitjo que sí, però no puc deixar de pensar com institucions de la prescripció com l'enyorat Gerard Mortier no van acabar mai d'apostar per Plensa. S'acaba de fer ara al Liceu i veurem si això acaba en una única festa artística en forma d'acte sacramental verdià o bé tindrà recorregut en el futur. El que sí que és cert és que la classe política, cada dia més semblant a una cort de Versalles que viu fora de la realitat ordinària, a jutjar pels seus comentaris a les xarxes socials estava encantada de la vida. Al final de la funció, pujant a peu Rambla amunt, no em vaig poder estar de pensar si una aposta per aquest esteticisme plensià no s'hagués ajustat millor en un altre títol operístic o, perquè no, del gènere de l'oratori.Temporada 2022-2023 del Gran Teatre del Liceu. Giuseppe Verdi: Macbeth. Producció del Gran Teatre del Liceu. Direcció d'escena: Jaume Plensa. Direcció musical: Josep Pons.

