La Xina tanca l'espai aeri d'una ciutat per la detecció d'un globus espia

Les autoritats de lava clausurar aquest dijous l'espai aeri sobre la ciutat de, capital de la província de, al nord del país, després de detectar un. La decisió arriba en un moment de tensió internacional, en plena disputa amb elsper la presumpta utilització d'artefactes aeris.La mesura va obligar ades de la ciutat de Shijiazhuang fins a altres aeroports de la zona. Segons el diari Global Times, el tancament es va iniciar a les 11:00 hores, hora local, i es va allargar fins més tard de les 13:00, quan tot va tornar a la normalitat.El govern deha notificat que s'ha detectat la presència d'un possible globus espia,sobre les característiques i l'origen d'aquest aparell. Els mitjans oficials sí que recullen que el tema ha estat motiu de debat a les xarxes socials. L'executiu xinès ja va culpar aquesta setmana per primera vegada els Estats Units de violar el seu espai aeri, després que el país nord-americà vinculés Pequín amb un suposat globus espia que va acabar sent enderrocat sobre l'oceà Atlàntic

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor