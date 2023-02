Tanca una discoteca LGTBI+ de Barcelona per quadruplicar l'aforament permès

La discoteca LGTBI+de Barcelona ha quedat clausurada temporalment per quadruplicar l'aforament permès, després d'un control de la. Així ho han informat, gestor de la discoteca, i l'alcaldessa. L'origen de la mesura és una trucada al 112 per part d'una clienta "aclaparada perquè hi havia moltíssima gent". La policia local es va desplaçar ràpidament al lloc dels fets i va comprovar que hi havia", ha alertat Colau en resposta al comunicat dels gestors, alhora que ha justificat que l'administració ha d'actuar i aplicar la legislació vigent davant situacions com aquesta. "amb el titular de la llicència per regularitzar la situació i reprendre com més aviat millor l'activitat complint amb la normativa", ha expressat l'alcaldessa al mateix comentari.Al seu torn, Grupo Arena ha al·legat que la decisió respon a motius aliens a la seva voluntat i és conseqüència d'una "". Tanmateix, ha assegurat que no han tingut opció a presentar al·legats i que se'ls ha avisat amb un termini de només 48 hores. Amb tot, han criticat que el tancament temporal. "Aquesta decisió, amb la impossibilitat de ser recorreguda per part de l'empresa, suposa un greuge greu cap a les nostres treballadores", han lamentat.

