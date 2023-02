Els dos molins més potents de Catalunya

Els nous projectes eòlics del 2023, en dades Your browser does not support the video tag. 1. Projecte els Barrancs Municipi: Vilalba els Arcs (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 6 (3,83 MW de potència)

Potència total: 22,98 MW

Promotor: Naturgy

2. Projecte Punta Redona Municipis: Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 7 (3,83 MW de potència)

Potència total: 26,81 MW

Promotor: Naturgy

3. Projecte Solans Municipi: la Granadella i Llardecans (les Garrigues)

Número aerogeneradors: 20 (2,2 MW de potència)

Potència total: 44 MW

Promotor: Eolia

4. Projecte ampliació la Collada Municipi: el Perelló (Baix Ebre)

Número aerogeneradors: 2 (3,75 MW de potència)

Potència total: 7,5 MW

Promotor: Syidis

5. Projecte Lo Vedat del Pany Municipi: Duesaigües i Riudecols (Baix Camp)

Número aerogeneradors: 6 (diverses potències)

Potència total: 27M MW

Promotor: Esbrug

6. Projecte Tres Termes Municipi: Batea i Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

Número aerogeneradors: 8 (3,75 MW de potència)

Potència total: 30 MW

Promotor: Naturgy



Protestes de veïns i entitats

Desenes de manifestants a les portes de l'Ajuntament del Perelló. Foto: ACN



Aragonès ha estat rebut amb pancartes i xiulets i crits "d'així no!" a les portes de l'Ajuntament del Perelló, on a primera hora del matí li han fet una recepció oficial i ha signat el llibre d'honor.



Diàleg amb els afectats

La consellera d'Acció Climàtica ha convidat els afectats i ecologistes que han protestat a les portes del consistori, al parc eòlic i al centre de recepció de la promotora eòlica, a reunir-se i avaluar plegat els futurs projectes que amenacen la zona del Burgar i de les muntanyes de Tivissa (Ribera d'Ebre), on molts veïns veuen amenaçats els seus negocis i projectes de vida. "Els estan espantant posant molins de 200 metres a menys de 150 metres de casa seva. Així, portar una vida relativament normal és bastant difícil", ha denunciat el president de l'associació Mas de la Massa, David Rosselló.





Els manifestants també han criticat que Aragonès inauguri un parc eòlic del qual les obres i els tràmits han estat reiteradament denunciats i recorreguts per les entitats ecologistes. Actualment, té un recurs contenciós administratiu presentat per un particular, admès a tràmit, als jutjats de Tarragona. L'Ajuntament va parar les obres per estudiar si la llicència estava caducada però finalment va autoritzar que es reprenguessin a l'abril de l'any passat. Tot i el recurs de reposició del GEPEC-EdC i el contenciós, les obres s'han finalitzat i els molins produeixen energia.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Perelló, Maria Cinta Llaó, ha celebrat que continuï la implantació eòlica al poble, on ja tenen una setantena de molins de vent des de fa dues dècades i ha defensat que les energies renovables "s'han de veure com una font d'ingressos i com la forma de viure de la gent del Perelló". L'alcaldessa ha assegurat que de manera directa i indirecta "moltes famílies del poble" viuen de l'energia eòlica. "Ben planificat tot, pot i ha de conviure, molins, natura, agricultura i turisme. Es pot fer i és possible", ha reivindicat.

integrats en el seu paisatge, que els veïns "estan acostumats a conviure-hi" i que ha permès millorar la conservació dels camins i la prevenció d'incendis.



L'alcaldessa del Perelló ha assegurat que "no es pot viure ja de la terra com agradaria" i que l'apicultura –un altre dels principals sectors econòmics del municipi- viu "un moment crític", i ha advocat als pobles "a ser valents" i contribuir amb part dels seus termes municipals en la transició energètica i la implantació d'energies renovables.



