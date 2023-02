Qui ha de presentar la declaració de la renda?

Contribuents amb dos pagadors i ingressos bruts superiors a 15.000 euros .

. Contribuents amb només un pagador, hauran de presentar-la únicament si els seus ingressos anuals per rendiments del treball hagin superat els 22.000 euros.

Novetats i canvis per la renda 2023

La rebaixa de l’IRPF per rendes de fins a 21.000 euros.

L’augment del mínim exempt de l'impost fins als 15.000 euros.

L’increment de les rendes de l’estalvi a partir de 200.000 euros.

Com demanar hora per fer la declaració de la renda?

Les dates clau de la campanya de la renda 2023

Si es vol fer a través d’Internet , a partir de l’ 11 d’abril ja es podrà dur a terme.

, a partir de l’ ja es podrà dur a terme. Si es vol fer per telèfon , el dia 3 de maig es podrà demanar hora i el termini per realitzar les declaracions serà des del 5 de maig fins al 27 de juny .

, el dia 3 de maig es podrà demanar hora i el termini per realitzar les declaracions serà des del . Si es vol fer presencialment, a partir del 25 de maig es podrà demanar cita i el termini per dur a terme la declaració a les oficines de l'Agència Tributària serà des de l’1 fins al 30 de juny.

Aquest any 2023,que s’han de conèixer per a poder tramitar-la correctament. Tanmateix, la campanya es prolongarà de manera ordinària entre l’11 d’abril -via Internet- i fins al 30 de juny.Hi ha hagut un canvi respecte a altres anys, i aquest any hauran de fer la declaració de la renda els següents grups de contribuents. Cal tenir present queEls pressupostos generals de l’Estat de 2023 han aportat més canvis.principals és que l’amb dret a deducció en l’IRPF passa a ser de 1.500 euros anuals. A més, les aportacions màximes per part de les empreses amb dret a deducció augmenten a 8.500 euros.També hi ha hagut. Cal insistir en tres novetats clau, però que tindran efecte a partir de la declaració de la renda del 2024:En cas que es vulguiés necessari que el contribuento mitjançant els números de telèfon oficials: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 / 91 553 00 71 / 901 22 33 44.En cas de voler fer la declaració per telèfon, el termini s’obre el 3 de maig. Ara, si es vol fer presencialment, la cita s’haurà de demanar a partir del 25 de maig. D’altra banda, qui estigui interessat a presentar la declaració de la renda a través d’Internet ho podrà fer directament

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor