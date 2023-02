Mor un home de 60 anys en un xoc frontal contra un camió a la C-55

El conductor d'un turisme, un veí dede 60 anys (HHA),aquest dijous després de tenir uncontra un camió a la C-55, al municipi de Navàs, a l'altura de Can Flautes, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Elsd'Esquadra han rebut l'avís a les 13:00 del migdia.Encara s'estan investigant les causes que han ocasionat la col·lisió entre els dos vehicles. De moment, el que se sap és que hi ha implicats. A conseqüència de l'accident, el conductor del primer turisme ha resultati ha hagut de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí, on ha acabat morint.Arran de la incidència, que ha causat restriccions de circulació fins a les 18:00 de la tarda, s'han activat sis patrulles dels Mossos, sis dotacions delsde la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques ().

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor