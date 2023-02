El truc infal·lible per netejar la salsa de tomàquet dels tàpers

Cada cop és més freqüent veure gent amb la petita bossa per portar lesdel dinar a la feina. I qui més qui menys algun dia de la setmana es prepara un bon plat deacompanyada de la seva salsa preferida.El problema, però, és el color amb què es queden elsquan apostem per una salsa feta en base de. Si són de vidre, segurament és més fàcil de netejar perquè el material ho permet, però el drama arriba quan el tàper del dia és deCalma, la cuinera catalanaté la. "Res de deixar-los en remull amb aigua calenta, ni tampoc posar-hi lleixiu ni res de res", ha assegurat aquesta setmana als micròfons de Catalunya Ràdio. Quin és el seuper netejar-los?. "Tanca'l bé i sacseja'l com unes maraques", detalla Nicolau, que assegura que queden "impecables". Per què no, acomiadar la setmana menjant uns macarrons amb tomàquet ara que ja saps com netejar bé el tàper?

