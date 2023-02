El secret de l'hotel més antic del món

Les aigües termals, el principal atractiu

300 euros la nit

L'hotel més antic del món fa. Segons el llibre Guinness dels Rècords, va obrir les portes el 705 i, des d'aleshores, l'ha regentat la mateixa família durant 52 generacions. És ala la regió muntenyenca d'Akaishi, a una localitat anomenada. El complex, de quatre pisos, està només a dues hores del cim Fuji. Envoltat pels Alps del Sud, la serralada de Kushigata i les muntanyes Minobu, han visitat les seves instal·lacions a la recerca de pau i tranquil·litat des defins als turistes desconeguts més curiosos.Es diui al llarg de tota la seva història només ha renovat un cop els seus espais. Va ser l'any 1997 i l'objectiu era oferir més comoditat als hostes. Així i tot, l'hotel encara conserva la mateixa arquitectura i encant que quan va ser fundat. Combina estructures modernes d'acer amb les més tradicionals de fusta.Una de les coses que més resulta atractiva als visitants d'aquest complex turístic japonès són les aigües termals naturals quei que no deixaran de rajar mai. Es coneixen com a onsen i ofereixen a qui les gaudeix un oasi de relaxació. En l'oferta de l'hotel també destaca el, conegut com a kaiseki. L'equip del Nishiyama Onsen Keiunkan ofereix als seus clients i clientes un menú degustació amb ingredients locals frescos, que inclou plats elaborats amb la famosa carn koshu, típica de la prefectura de Yamanashi.El complex, que també està envoltat de jardins, té 37 habitacions. Segona la informació que es pot consultar en el seu portal web, una nit en una doble estàndard costa gairebé 300 euros. Les més cares compten amb unai vistes al cim Fuji, al riu -que dona nom a la localitat i transcorre pel mig- i al paisatge completament verd del voltant.

