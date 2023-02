Almenys cinc detinguts per la mort a trets d'una embarassada de 27 anys

Repassem els fets

Agents de lahan detingut un total deper la mort de la dona de 27 anys d'origen lituà que estavai que va perdre la vida després de rebre undilluns passat a La Vall d'Uixó (Castelló, País Valencià), segons han confirmat a Europa Press fonts de l'institut armat.La primera de les detencions va ser la dede la dona, el presumpte responsable del tir, com a suposat autor dels delictes d'homicidi per imprudència i tinença il·lícita d'armes. Però entre la tarda i la nit del dijous la policia espanyola ha arrestat quatre persones més: dos per presumptes delictes d'i unes altres dues persones per la seva suposada, necessària per a la comissió dels fets.L'atac va ocórrer passades les 23:00 de la nit del passat dilluns al barri Carbonaire, a l'altura del carrer Nou de La Vall d'Uixó, segons van informar fonts municipals. L'embarassada va resultar ferida al cap per arma de foc després que es registrés en aquesta zona unaentre diverses persones, en la qual es va produir la detonació de dos trets. La donaa un nadò i poc després va morir a l'Hospital Clínic de València, on havia estat ingressada.

