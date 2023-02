Sánchez sortiria reforçat i continuaria sumant amb Podem, segons el CIS

es manté en primer lloc i s'imposaria davantsi les eleccions es fessin ara. Així ho indica el, fet públic aquest divendres, segons el qual elsumaria un 32% dels vots, situant-se dos punts per davant del. L'actual govern de la Moncloa, a més, sortiria reforçat i faria inviable cap majoria alternativa.D'aquesta manera, els socialistes sumarien quatre punts més dels obtinguts el 2019 i, malgrat que els populars creixerien molt més (fins a nou punts), ho farien a costa de les davallades de. En concret, l'extrema dreta perdria un terç dels suports i retrocediria del 15% a un 10%, mentre que la formació d'cauria del 7% a un 2%, dificultant la seva presència al Congrés. Al seu torn,repetiria el 13% dels anteriors comicis, malgrat que el baròmetre de gener apuntava a que podria pujar una mica Pel que fa a les, el CIS pronostica que perdrien bona part dels vots. En el cas d', recularia del 3,6% a un 2%, a nivell estatal, ii laaconseguirien la meitat dels suports del 2019, amb 1,1% i 0,5%, respectivament. Tot i això, el nombre d'entrevistes fetes a Catalunya és limitada, cosa que pot donar lloc a biaixos rellevants. En concret, el treball de camp del baròmetre va tenir lloc entre l'1 i l'11 de febrer, amb 3.935 enquestes.En relació a les preguntes sobre els, Sánchez és el preferit com a president espanyol, esmentat per un 22,5% dels enquestats, per davant de Feijóo (17%) i, encara més, de(9,5%) i(4%), mentre quetambé treu el cap (2%). Malgrat tot, a l'hora de posar notes, Díaz se situa al capdavant, amb un 4,9, i els líders de PSOE i PP empaten a un 4,3.obté un 4 i tanquen la classificació Arrimadas (3,4) i Abascal (2,7).

