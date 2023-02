L'ordre i la temperatura de l'aigua ideals per fregar els plats, segons Maria Nicolau

Un cop après que el millor és fi evitar apilar-los a la pica, cal tenir en compte quin és l'ordre ideal perquè quedi tot ben net quan els netegem a mà. Abans de tot, però, importantamb aigua calenta.Si a la cuina hi ha, la millor opció és que una tingui, per tenir-hi els estris i els plats, i l'altra estigui dedicada exclusivament aquan estiguin ensabonats. Amb aquest mètode hi ha una cosa que no falla: no es malgasta aigua innecessàriament, com sí que passa si es renten els plats d'un en un amb l'aixeta oberta.L'ordre de neteja és bastant de sentit comú, tal com ha explicat la cuinera catalanaals micròfons de Catalunya Ràdio. S'ha deper aquelles coses menys brutes, com els, iper les més, com les. Si es fa al revés, i tot amb el mateix fregall, el resultat és un nyap.D'altra banda, laajudarà, i molt, que tot quedi millor. En primer lloc, perquè els gèrmens es moren a partir dels 60 graus, però també perquè el greix es redueix amb aigua calenta, ja que els aigualeix i els fa més fàcils de fer marxar. Per tant, com comenta Nicolau, millor netejar els plats amb aigua calenta, sense passar-nos, per facilitar la tasca als sabons o detergents.

