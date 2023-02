Batalla campal en la prèvia del primer esdeveniment de lluita de Jordi Wild

Primera cara a cara del evento de Jordi Wild y casi se matan 🤣🤣#DWT #DogfightWildTournament pic.twitter.com/9b7isv7yIZ — Fellbeast (@FeIIbeast) February 16, 2023

Els sis combats d'aquest divendres Foto: Dogfight Wild Tournament

L'streamer catalàés un dels més importants del panorama actual. Amb desenes de milions de seguidors a pràcticament totes les plataformes, és dels pocs que queden a l'alt nivell de la creació de contingut que utilitza exclusivament YouTube i no ha fet el salt a Twitch. El seu projecte de pòdcast, programa, espai híbrid The Wild Project ha estat reconegut als premis ESLAND i té la participació (i el respecte) de la majoria de creadors del panorama hispanoparlant.Després de tots aquests èxits, el manresà ha decidit fer el salt en un esdeveniment presencial de lluita (una de les seves passions). En aquest cas underground i amb persones que tenen ganes d'acariciar-se la cara entre elles: elTal és aquest anhel per combatre que ahir, en el primer esdeveniment previ als combats oficials, es va produir una de grossa.Molts dels enfrontaments es van veure per primer cop cara a cara. En un directe a través del seu canal(un clàssic, molts seguidors el coneixen per aquest compte en particular), els participants van anar passant per davant de Jordi Wild, diversos organitzadors i el Xokas. A la primera de canvi i presentant el primer combat, ja se les van tenir. Com es pot veure en les imatges (i que el mateix Wild va acabar compartint, per l'emoció del moment i per fer broma amb els seus seguidors), la situació era complicada. Al final no van poder fer ni el cara a cara.El Dogfight Wild Tournamenta través dels canals de Jordi Wild. Es podran seguir en directe els sis combats que comptaran amb aquestes modalitats:. Aquí podeu veure els participants.Wild, nascut el 1985,més reconeguts de tot l'Estat i a Llatinoamerica. Considerat un dels més antics i respectats de l'escena, va desenvolupar la immensa majoria dels seus vídeos a YouTube de manera individual, i amb col·laboracions importants com les d'AuronPlay.

