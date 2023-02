Els Mossos recuperen dos dalís robats a Barcelona per una banda de germans

Elsd'Esquadra han pogut recuperar, gràcies a la col·laboració de la Fundació Gala - Salvador Dalí,que van serfa un any d'un domicili particular. Hi ha tres germans detinguts que, la policia catalana, sospita que formen una banda criminal. Tenen 50, 53 i 55 anys.Hi haper la seva col·laboració en el robatori, ja que, segons la informació que ha transcendit, haurien participat en la recepció del material. Els tres germans han ingressat a presó preventiva, però ja han quedatEls altres dos estan en llibertat amb càrrecs.En mans del mateix grup criminal s'han trobatque encara no s'ha pogut identificar a qui pertanyen. Els tres germans serien també responsables de sostraccions a Rubí, Sant Cugat i Premià de Mar.

