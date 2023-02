Denunciat per disparar contra animals salvatges des del seu cotxe de matinada

Elshan denunciat un furtiu per disparar des de vehicles, de nit, amb focus i en zones de seguretat. La investigació es va iniciar arran d'unes imatges a lesen què la persona denunciada mostrava les infraccions.L'individu, que perseguia mascles dede grans dimensions idins les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, també ha estat denunciat perArran de la investigació es va poder identificar una altra persona que cedia al furtiu les seves armes de caça major (rifles) i menor (escopeta i carrabina 17HMR).La investigació ha estat desenvolupada per membres del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del Cos d'Agents Rurals. Tots dos individus denunciats són, un de la comarca de l'Urgell i l'altre de la comarca de l'Alt Urgell. Han estat denunciats tant pels Agents Rurals com per la, amb qui s'ha col·laborat per dur a terme l'actuació.Lesque se'ls imputen contravenen la, la Llei 42/2007 de Biodiversitat i també la Llei de seguretat ciutadana. Les sancions poden oscil·lar entre elsi la retirada de les armes i la llicència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor