Detingut un home a Reus acusat d'agredir sexualment 115 persones

La policia espanyola ha detingut a(Tarragona) un presumpte agressor sexual que tenia en la seva possessiói que va extorquir almenys 115 dones -algunes d'ellesd'edat- després de mantenir contacte amb més de 500 persones.Segons un comunicat emès aquest divendres, els agents han registrat el seu domicili i hi han trobat 2.412 vídeos pornogràfics, 11.275 fotografies i 178 vídeos sexuals on també s'hi poden veure nens. Per aconseguir el contingut, l'home suposadamenti aconseguia filmacions íntims que després amenaçava de compartir amb el seu nucli proper per exigir més material.La policia va impulsar la recerca arran de lad'edat resident a Portugal i, en identificar les víctimes, va localitzar cinc d'elles en municipis espanyols i, a la resta, majoritàriament a Llatinoamèrica. A l'acusat, se li imputen elsde corrupció de menors, agressió sexual, coaccions, descobriment i revelació de secrets, i fonts policials han informat a Europa Press queper delictes de la mateixa índole.

