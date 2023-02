La llei trans elimina «mare» i «pare» del Codi Civil: aquests són els substituts

La llei trans aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats inclou unapersubstituir "mare", "pares", "dona" o "home", per "persones", "progenitors" o "progenitor gestant". Així ho recull la norma en la seva disposició final primera, que argumenta que la modificació té com a meta implementar unque tingui en compte "les parelles formades per dones i les parelles formades per homes quan un dels membres sigui un home trans amb capacitat de gestar" en procediments com ara laD'aquesta manera, els termes "pares", "mare" o "pare", sense cap afegit, desapareixeran del Codi Civil, de manera que, en el cas que únicament hi hagi mare, el terme emprat serà "mare o progenitor gestant" i en el cas dels homes, apareixerà "pare o progenitor no gestant". Per exemple, l'article del Codi Civil sobre "paternitat i la filiació", que actualment recull que "el pare i la mare, encara que no ostentin la pàtria potestat, estan obligats a vetllar pels fills menors i a prestar-los aliments"; es modificarà per recollir que "encara que no ostentin la pàtria potestat,".També hi haurà canvis en allò relacionat amb el matrimoni. "L'home i la dona tenen dret a contreure matrimoni conforme a les disposicions d'aquest Codi", és la redacció actual, que es modificarà quan entri en vigor la llei trans per recollir que "conforme a les disposicions d'aquest Codi".De la mateixa manera, es recull que el text relatiu a laes modifica perquè reculli, en el seu primer punt, que aquesta es podrà dur a terme "en el moment de la inscripció del naixement, per la declaració conforme feta pel pare o progenitor no gestant en el corresponent formulari oficial a què es refereix la legislació del Registre Civil" o en el seu cinquè punt que es pot realitzar "respecte de la mare o progenitor gestant, quan es faci constar la seva filiació en la inscripció de naixement practicada dins de termini, d'acord amb el que es disposa en la llei del Registre Civil".

