Els bisbes espanyols s'amaguen: Fiscalia critica que no enviïn suficient informació sobre els casos d'abusos a menors

al voltant de la investigació sobre els casos d'abusos sexuals a l'església . Després quefiscal general de l'Estat, carregués contra la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) per no facilitar-los suficient informació per desenvolupar la investigació, l'entitat eclesiàstica ha assegurat quehan posat èmfasi que les diòcesis espanyoles mantenen una "decidida relació de col·laboració".El comunicat remès per la CEE fa referència a les paraules del fiscal general al Senat, qui va afirmar que en vista de laper part de les diferents diòcesis sobre casos d'abusos sexuals a menors, remetrà als pròxims dies oficis a determinades entitats i congregacions religioses per demanar informació sobre casos dels quals la Fiscalia encara no té dades.Segons afirmen els bisbes,sobre les denúncies o testimonis recollits des de l'oficina d'assistència a les víctimes relatius a la comissió de delictes contra la llibertat sexual contra menors d'edat. Des de la Conferència Episcopal "els estranya" la petició del fiscal general i afirmen que tenen "disposició absoluta a col·laborar per aclarir tots els casos".Les seves paraules xoquen de manera frontal amb el relat d'Álvaro Garcia.. En primer lloc, va deixar clar, la CEE els va respondre el 29 de setembre de l'any passat que "no tenia les dades suficients" i que no tenia "competència sobre les diòcesis". Afirmaven que tenien personalitat jurídica pròpia. Així, des de la Fiscalia van decidir dirigir-se ells mateixos a les administracions eclesiàstiques: de 70 només han rebut resposta de 30.Garcia va ser molt clar: han rebut "escassíssima informació" i demanarà un nou requeriment a l'església. Anirà directament a buscar les congregacions religioses majoritàries del país,Tots ells, van assegurar des de la Fiscalia, encara no han aportat cap mena de dada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor