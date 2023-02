El «Financial Times» situa Catalunya com la regió europea amb millor estratègia per captar inversions estrangeres

Catalunya és la regió europea amb millor estratègia per captar inversions estrangeres. Així ho considera la revista fDi Magazine, del grup Financial Times, que situa el país en primera posició, juntament amb la regió(França), i per davant de territoris com(el Regne Unit),(Bèlgica) i la(Itàlia). És una de les classificacions més prestigioses per estudiar futurs projectes d'inversió empresarial a escala internacional.en la seva categoria de ciutats europees.En el cas de Catalunya, l'agència per a la competitivitat del Departament d'Empresa i Treball. Segons el Govern,que van suposar una inversió de 620 milions d'euros i la creació de més de 3.400 llocs de treball. Com a exemple d'aquesta activitat, la publicació destaca el projecte de l'empresa sud-coreana Iljin Materials, que invertirà 600 milions d'euros per obrir a Catalunya la seva primera fàbrica a Europa.El conseller d'Empresa i Treball,ha celebrat el reconeixement i ha assegurat que Catalunya "és un imant pels projectes que generen valor afegit". Així mateix, ha destacat que els projectes inversors internacionals són "tractors" per a la transformació del model productiu. D'altra banda, ha remarcat que "bona part" de les empreses amb matriu estrangera que han optat per Catalunya,. "Això vol dir que hi ha confiança no només en el país, sinó també en l'administració pública", ha indicat en declaracions a l'ACN.El document destaca, entre d'altres, l'estratègia de la ciutat per atraure projectes de l'àmbit de la tecnologia i la sostenibilitat, així com l'ecosistema tecnològic que ha generat. Tal com destaca la Generalitat en el comunicat,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor