Notícies del 16 de febrer de 2023

21:57 Bruce Willis, diagnosticat amb demència frontotemporal



No era afàsia. L'actor de Hollywood Bruce Willis, que va abandonar els escenaris fa un any, ha estat diagnosticat definitivament amb demència frontotemporal, una malaltia sense cura ni tractament, segons ha anunciat la família aquest dijous. En un primer moment, es temien que fos afàsia, però ara s'ha confirmat un diagnòstic més negatiu.

20:30 Anna Grau serà la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona



Anna grau s'ha imposat a les primàries de Ciutadans amb un 71,68% dels vots dels militants de Barcelona i serà la candidata de la formació taronja a l'alcaldia. Grau ha lluitat contra la candidatura encapçalada per Koldo Blanco, que ha obtingut el suport del 28,32% dels simpatitzants.

20:08 Dos ferits lleus en una baralla entre aficionats als voltants del Camp Nou



Dues persones han resultat ferides lleus en una baralla entre aficionats del Barça i del Manchester United que ha tingut lloc als voltants del Camp Nou poc abans del partit que ha enfrontat els dos equips aquest dijous al vespre a Barcelona en la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. Els Mossos han explicat que cap a les sis de la tarda han rebut una alerta de l'enfrontament al carrer Comandante Benítez, tocant a la Travessera de les Corts. La Guàrdia Urbana també ha assistit a l'incident. Un cop allà, la policia ha identificat una persona que ha rebut un cop d'ampolla al cap i una altra que ha sofert ferides al nas. Ambdues han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han explicat que no hi ha hagut detinguts en relació amb aquest incident i que tampoc hi ha hagut altres incidències destacades entre les dues aficions en les hores prèvies al partit.



18:03 El poble del Berguedà que no vol canviar de comarca



Lluçanès o Berguedà? Aquesta és una qüestió amb una resposta molt clara per Santa Maria de Merlès, que defensa el resultat de la consulta del 2015. Aleshores, quasi el 80% dels veïns i veïnes van dir que no volien formar part de la nova comarca. Aquest és el principal argument que l’alcalde del municipi, Josep Costa, al·lega davant dels darrers moviments i la intenció manifestada des del Govern de crear la comarca del Lluçanès abans de les pròximes eleccions municipals del maig.

17:26 El Parlament demana la compareixença de l'Abadia de Montserrat i l'Arxidiòcesi de Barcelona a la comissió sobre la pederàstia a l'Església



PSC, ERC, Junts, CUP i comuns han registrat aquest dijous un pla de treball per a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església, que té per objectiu aclarir l'abast de les violències sexuals contra infants i joves a l'Església catòlica, l'escola, l'àmbit de les institucions o el de l'esport i el lleure. En destaca la petició de compareixença de la Conferència Episcopal Espanyola, l'Arxidiòcesi de Barcelona o l'Abadia de Montserrat. Així mateix, la comissió d'investigació vol citar els representants de centres educatius com Maristes de Catalunya o de les escoles Jesuïtes. En total el pla de treball, que encara s'ha de votar, proposa que el Parlament escolti el testimoni d'una quarentena de professionals. Així mateix, també es preveu la compareixença de diverses persones que hagin denuciat prèviament i públicament aquestes situacions. Informa Carme Rocamora.

17:16 Joan Tardà ocuparà un lloc simbòlic a la llista d'ERC a Cornellà



L'històric dirigent d'ERC Joan Tardà ocuparà el penúltim lloc de la llista dels republicans a Cornellà de Llobregat per a les municipals del maig. Així ho ha decidit la coalició d'ERC i Esquerra Unida i Alternativa del municipi, que ha anunciat que Tardà -va ser el primer regidor d'ERC en democràcia- ocuparà el número 24 de la llista. Al mateix temps, la llista per a les municipals la tancarà en el número 25 Frederic Prieto, primer alcalde elegit democràticament a Cornellà pel PSUC. L'alcaldable de les eleccions d'aquest 2023, la republicana Raquel Albiol, ha destacat que és "un honor" poder comptar amb els dos dirigents polítics a la llista, i ha fet valdre la coalició entre ERC i EUiA: "La coalició és per sumar des de les esquerres, perquè és l'únic canvi possible per la ciutat". Informa Carme Rocamora.

16:25 Junts vol que Sánchez, Bolaños i Marlaska donin explicacions a les Corts sobre el ciberatac del 9-N



Junts demanarà la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, del ministre de Presidència, Félix Bolaños, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a les Corts pel ciberatac contra la Generalitat amb motiu del 9-N. En un comunicat, el partit explica que posa en marxa una "ofensiva" des del Congrés, Senat i Parlament Europeu per "demostrar que el govern espanyol és darrere dels ciberatacs contra Catalunya". La portaveu de Junts a la cambra baixa, Míriam Nogueras, ha denunciat que "l'estat espanyol s'ha convertit en un client habitual d'aquesta mena d'empreses". El portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries, també afirma que és una "pràctica recurrent de l'Estat" que el converteix en "principal sospitós".

16:27 ERC demana la compareixença de Marlaska al Congrés pel ciberatac contra la Generalitat amb motiu del 9-N



ERC ha registrat una petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en comissió parlamentària al Congrés pel ciberatac contra la Generalitat amb motiu del 9-N. Els republicans reclamen que esclareixi "els possibles atacs informàtics d'una empresa d'intel·ligència estrangera a la Generalitat" durant la consulta de 2014, que l'empresari israelià Tal Hanan s'atribueix. L'empresari assegura que les seves companyies treballen per serveis d'intel·ligència governamentals. A banda, els republicans han registrat una bateria de preguntes dirigides al govern espanyol sobre el cas. El partit pregunta a l'executiu espanyol si va ser l'Estat qui va contractar els serveis de Hanan i, en cas que ho negui, qui creu que pot haver estat interessat a boicotejar la consulta del 9-N. "Pensa el govern espanyol deixar impune aquest atac?", qüestiona ERC.

15:10 El sector emprenedor de Barcelona celebra la nova llei d'startups: és un «canvi de paradigma» per competir a escala global El sector emprenedor de Barcelona celebra el "canvi de paradigma" normatiu de la llei d'startups que elimina barreres administratives i fiscals, cosa que "permet competir" amb altres països, com França i Alemanya i consolidar l'ecosistema d'start-ups que s'ha multiplicat per 10 en l'última dècada a la capital catalana. En una jornada organitzada per Barcelona Activa, organitzacions com Tech Barcelona o Barcelona Global han reivindicat la importància de la primera regulació específica per start-ups, que permet crear una empresa en sis hores i amb un euro de capital, amplia els visats per professionals estrangers a tres anys i inclou un règim tributari més avantatjós pels emprenedors que van marxar de l'Estat i ara volen tornar, per exemple.

14:51 Igualtat presenta una guia per incorporar la perspectiva LGBTI+ als centres i recursos per a les persones grans



La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha presentat aquest dijous a la Residència de Gent Gran de Gràcia una nova guia per incorporar la perspectiva LGBTI+ a totes les residències i altres centres i recursos per a les persones grans de Catalunya. El seu objectiu principal és donar eines a les persones que hi treballen per gestionar aquesta diversitat, així com per prevenir qualsevol cas d’LGBTI-fòbia o actuar davant d’un cas si es produeix. D'altra banda, el document ofereix indicacions per aplicar de manera transversal en el servei la perspectiva LGBTI+ i garantir espais segurs a les persones grans en què es puguin expressar lliurement sense por al rebuig. Per exemple, quan una persona gran acudeixi a un centre d’atenció o servei assistencial, no s’ha de pressuposar que és heterosexual o cisgènere. “El dret de les persones a ser com vulguin ser, independentment de la seva orientació sexual o identitat o expressió de gènere, s’ha de garantir al llarg de tot el seu cicle de vida, i això també inclou la vellesa”, ha subratllat Verge.

14:15 Sánchez substituirà les ministres Darias i Maroto al març: seran les candidates del PSOE a l'alcaldia de Las Palmas i Madrid



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha fet públics els dos ministeris que patiran canvis el pròxim mes de març. Seran el de Sanitat, amb Carolina Darias al capdavant, i el d'Indústria, dirigit per Reyes Maroto. El motiu: totes dues encapçalaran les llistes del PSOE a les eleccions municipals, una a Las Palmas i l'altra a Madrid. Per ara, però, el cap de l'executiu central no ha anunciat cap nom per substituir-les, tot i assegurar que ja hi ha alguns candidats. A més, Sánchez ha rebutjat qualsevol altre canvi al seu govern.

14:03 Els comuns demanen explicacions al Govern per les crítiques de Lluís Salvadó a l'impost dels creuers



La líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha demanat explicacions al Govern per les crítiques del president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, al nou impost dels creuers. En una atenció als mitjans des de Mataró, Albiach ha exigit aquest dijous a l'executiu de Pere Aragonès que "aclareixi" el seu posicionament sobre aquest nou gravamen, ja que és un dels compromisos que va adquirir en el marc del pacte de pressupostos amb els comuns. "Els acords estan per complir-se", ha avisat. Salvadó va advertir dimarts que l'avantprojecte de llei que prepara el Govern sobre l'impost als grans vaixells com els creuers o bucs de càrrega pot comportar deslocalitzacions d'escales.

12:57 Maragall demana a Colau plaques solars a les escoles i li retreu que s’adreci a Aragonès per climatitzar-les



L’alcaldable d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha enviat una carta a l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per reclamar-li que instal·li plaques solars a les escoles. Maragall envia la missiva en resposta a la qual l’alcaldessa li va adreçar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamant que el Govern utilitzés els fons Next Generation per climatitzar les escoles. En aquest sentit, Maragall ha recordat a Colau que el Govern ja va anunciar una inversió 15 milions d'euros d’aquests fons per millorar l’eficiència energètica i la calefacció als centres educatius. Aquesta carta, diu, “només respon a un moviment comunicatiu per amagar la inacció del govern municipal”.

11:38 Pedro Sánchez rebutja comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el Catalangate



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres Robles, Calviño, Díaz i Marlaska no compareixeran al Parlament de Catalunya i faran cas omís a la citació de la comissió d'investigació de Pegasus, que vol que donin explicacions pel cas d'espionatge davant la cambra el pròxim 3 de març. Així ho han avançat fonts de la Moncloa, que asseguren "des del màxim respecte institucional al Parlament" que el president espanyol i els seus ministres "només reten comptes davant el Congrés i el Senat", on –afegeixen- "ja han respost múltiples preguntes i compareixences sobre aquesta qüestió".

10:25 La CUP demana la compareixença al Congrés de l'empresari israelià que s'ha atribuït el ciberatac durant el 9-N



La CUP demana la compareixença a la comissió d'Interior del Congrés de l'empresari israelià que s'ha atribuït el ciberatac contra la Generalitat durant el 9-N. Segons ha avançat Rac 1, els anticapitalistes volen que Tal Hanan doni explicacions després de la revelació de la investigació periodística de Forbidden Stories. Hanan, de 50 anys, és expert en tecnologia, subcomandant de l'exèrcit israelià i vinculat a la consultora britànica Cambridge Analytica, una empresa que ha estat acusada d'utilitzar milions d'usuaris de Facebook per influir en la victòria de Donald Trump el 2016. L'empresari israelià assegura que les seves companyies han treballat per a serveis d'intel·ligència, governs, candidats i empreses.

10:17 Cultura dedica 15 milions d'euros a subvencions per restaurar i conservar el patrimoni arquitectònic català



El Departament de Cultura ha anunciat que destina més de 15 milions d'euros en subvencions per restaurar i conservar el patrimoni arquitectònic català. En un comunicat, han explicat que han resolt les subvencions que atorga anualment per a la investigació, la documentació, la conservació, la recuperació, la restauració i la millora del patrimoni cultural immoble. Es tracta d’un programa que atorgarà les subvencions en tres anualitats a 208 actuacions arreu del territori, algunes de les quals ja s’han iniciat a finals de 2022. Aquests imports s’adrecen a l’execució d’obres en immobles de “notable valor cultural” i a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional i d’interès local.

09:57 L'Audiència de Barcelona analitza la presó preventiva de Dani Alves



L'Audiència de Barcelona analitza aquest dijous la presó preventiva de Dani Alves. A partir de les deu del matí, el tribunal escoltarà les parts, però no necessàriament ha de prendre una decisió immediatament. La defensa del futbolista, pilotada per Cristóbal Martell, demana que els jutges deixin en llibertat el futbolista, acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el passat desembre, perquè ha desaparegut el risc de fuga. La Fiscalia i els advocats de la víctima s'hi oposen. Els indicis que han transcendit reforcen la versió de la noia, que denuncia que va ser agredida sexualment al lavabo de la zona VIP de la discoteca. Fa quasi un mes que Alves és a la presó a l'espera de judici.

09:44 Núria Marín destaca la fortalesa del pacte entre PSC i Junts a la Diputació de Barcelona: "No hem vist mai perillar l'acord"



L'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha destacat la fortalesa del pacte entre PSC i Junts a l'ens supramunicipal. "Mai hem vist perillar l'acord", ha afirmat en una entrevista a El Punt Avui. Malgrat estar al focus mediàtic, i malgrat el discurs de Junts contrari als pactes amb els socialistes, Marín ha assegurat que l'acord del partit de Laura Borràs i Jordi Turull amb el PSC a la Diputació "ha estat ben travat, ben treballat i amb unes bases molt clares des del principi de la legislatura". Com que el procés era un punt de discòrdia, els dos partits van decidir deixar-lo al marge de l'acord. "Vam decidir parlar del que ens unia i posàvem al centre", detalla Marín. La dirigent del PSC s'ha mostrat favorable a repetir el pacte després de les municipals. "Si es torna a donar una situació similar, estem disposats a continuar sense cap problema", ha reblat.

