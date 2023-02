Una actriu de «La Casa de Papel» revela que el productor Javier Pérez li va proposar un trio als Feroz

L'actriu, que interpreta Raquel Murillo a la popular sèrie "", assegura que el productor, en llibertat amb càrrecs després de ser denunciat per una presumpta agressió sexual a l'actriu Jedet als Premis Feroz , també li va proposar un trio a ella. "", ha explicat en una entrevista a Europa Press.L'actriu ha recordat que la gala va tenir un "", amb veus de moltes dones. "Em sembla un insult que passés això, perquè la gala havia estat trencadora", ha lamentat, alhora que ha compartit que li sembla correcte "que s'hagi vetat aquesta persona per a premis posteriors".Tanmateix, Ituño ha elogiat eldut a terme per l'organització i ha aclarit que es tracta d'un "problema social" i no de res concret de la indústria. "", ha indicat.La veu d'Itziar Ituño se suma a altres personalitats que també han reconegut que van patir assetjament durant la festa. El director de cinema, conegut per pel·lícules com "'", va assegurar al seu compte d'Instagram que el modus operandi de Santana era besar a la boca i al coll i tocar el cul. "Amb mi va estar així en dues ocasions durant tota la nit. I tota l'estona", ha denunciat.Igualment, el crític televisiu i escriptorva relatar en una entrevista a la Cadena Ser que també va patir al productor durant la festa. "perquè va venir tres vegades a intentar menjar-me la boca, mentre jo intentava esquivar-lo com podia", va denunciar.

