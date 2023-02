Bruce Willis, diagnosticat amb demència frontotemporal

L'actor de Hollywood, que va abandonar els escenaris fa un any, ha estat diagnosticat definitivament amb, una malaltia sense cura ni tractament, segons ha anunciat la família aquest dijous. En un primer moment, es temien que fos afàsia, però ara s'ha confirmat un diagnòstic més negatiu."La nostra família volia començar expressantper la increïble quantitat d'amor, suport i meravelloses històries que ens heu fet arribar", comença el comunicat de la dona de l'actor, que ha destacat queel darrer any. "", ha compartit.La demència frontotemporal, més coneguda com a, és un transtorn cerebral que afecta principalment els lòbuls frontals i temporal del cervell, que s'associen amb. Aquests lòbuls s'atrofien i provoquen canvis dramàtics en la personalitat dels pacients, que es tornen en persones socialment inapropiades, impulsives i emocionalment indiferents. "", ha lamentat la dona de Willis.

