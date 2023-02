El C IDOB (el Barcelona Centre for International Affairs) , un dels laboratoris d'anàlisi de política internacional més prestigiosos d'Europa, fa. És un aniversari important i aquest dijous, el president de la Generalitat,, ha visitat el centre i s'ha reunit amb un equip d'investigadors de la institució, encapçalats pel seu president, l'historiador, catedràtic de la UB i articulista de Nació , i el seu director,. Aragonès ha saludat alguns dels experts que treballen en el centre i ha intercanviat reflexions sobre l'escena internacional, especialment sobre la guerra a Ucraïna.És el primer cop que un president de la Generalitat visita la seu del CIDOB, al districte de Ciutat Vella. Elva néixer com a associació el 1973, com una iniciativa de l'enginyer i activista, un home visionari i multifacètic que va voler contribuir a un nou ordre internacional a través del coneixement. Amb els anys el centre es va convertir en una fundació. El CIDOB es defineix a ell mateix com un, un centre de recerca en relacions internacionals que analitza també la incidència del fet internacional en l'àmbit local. En les seves publicacions prioritza la rellevància temàtica i l’anàlisi dels aspectes de l’agenda internacional que desperten un major interès a Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa.La del CIDOB és una història d'èxit que s'ha consolidat perquè sempre ha tingut l'ambició de treballat amb rigor. Té el mèrit afegit de ser una creació de lanascuda en els anys de la dictadura. Durant molts anys era pràcticament l'única entitat a Barcelona on es podia accedir i consultar la premsa de països del Tercer Món o trobar informació dels grans esdeveniments de la realitat internacional. El CIDOB ha estat un grana estudiants, investigadors i periodistes per disposar d'eines d'anàlisi de la política internacional.Amb un equip d'investigadors en el qual hi ha alguns dels millorsde la política internacional, com Carme Colomina (UE i política global), Inés Arco (Àsia Cntral i Xina), Blanca Garcés (migracions), Víctor Burguete (geopolítica global), Moussa Bourebka (món àrab), o invstigadors associats com Carmen Claudín (antiga URSS), Pere Vilanova, Josep Maria Lloveras (UE, centre i est d'Europa), Eckart Woertz (Orient Mitjà) o Eduard Soler (Turquia i nord d'Àfrica), l CIDOB és un centre al qual sempre es recorre quan es vol saber més idels grans conflictes globals.

