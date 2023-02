Cementiris de Barcelona, forçada a recuperar els ossos d'un mort desnonat del nínxol sense avisar

La queixa d'una família a la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha acabat destapant "un mal funcionament" de l'empresa. Així ho ha considerat el síndic, David Bondia , que ha exposat el cas d'una reclamació ciutadana que exposava que una família havia deixat de tenir ubicades les restes d'un difunt al nínxol de tota la vida. Sense que en tinguessin cap avís, els responsables del cementiri. Finalment, a partir de la intervenció de la sindicatura, que va donar la raó a la família, la companyia s'ha compromès ha intentat recuperar les restes. Així, l'empresa ha arribat a contractarL'origen de tot plegat té a veure amb un malentès, ha exposat Bondia, en el resum anual de les intervencions de la sindicatura. Ha explicat que hi ha gent que, en pagar la utilització d'un nínxol, "es pensa que el té en propietat i no abona les taxes que ha de pagar anualment". Segons el síndic, davant d'això, els cementiris no reclamen aquestes quantitats anuals, sinó que,. Això implica que, d'un dia per l'altre, una família es pot trobar que no tenen les restes del difunt on es pensaven i que, de fet, potser mai més les recuperen perquè han acabat barrejades a l'ossera general.Això comportaper als familiars, insisteix David Bondia. En la seva experiència, el desconeixement de l'existència de les taxes anuals pot ser decisiu i les conseqüències que se'n deriven poden ser difícil de reparar. Per aquest motiu, el defensor del poble barceloní va promoureperquè es reparés el greuge ocasionat. Va ser a partir de llavors que es va acabar proposant, per part de la companyia, la contractació de l'antropòloga especialitzada.El cas que s'ha donat a Barcelona, si bé no s'aporten gaires detalls per protegir la intimitat de la família, ha acabat implicant una proposta afegida de la sindicatura. En aquest sentit, per evitar aquestes situacions dràstiques, Bondia ha plantejat que "si hi ha un nínxol ben conservat" -perquè s'hi donen visites freqüents, com era el cas de la família afectada-En aquest adhesiu s'hi podria fer constar que existeix un deute o advertir que la família s'ha de posar en contacte amb l'empresa, i així evitar mals majors.Ara, el cas del nínxol desnonat podria resoldre's amb la contractació d'un servei forense d'urgència. De moment, però, la sindicatura no en té constància. Malgrat això, l'objectiu principal és que es prenguin mesures per evitar que es repeteixi, apunta el defensor del poble.

