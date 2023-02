Un Barça desconegut salva els mobles contra el Manchester United en el retorn a l'Europa League

i mobles salvats pel Barça, en un retorn gris a l'. Alguns es fregaven els ulls a les grades del. Si hi havia algun viatger del temps procedent del 2011 -quan es va jugar la segona final de la Championsen tres anys- segur que estava desorientat. Culers i diables vermells s'estaven enfrontant en un partit de vuitens de l'. Amb el xiulet inicial, però, ambdós conjunts han acceptat ràpidament la crua realitat i s'han disposat a lluitar a pit descobert per aconseguir una renda favorable per la tornada aDes dels primers minuts s'ha imposat un ritme frenètic, comhavien previst en roda de premsa, i cadascú ha aixecat les cartes. El Barça ha agafat el timó del partit i s'ha fet amo i senyor de la pilota, mentre els anglesos es replegaven a prop de l'àrea.han gaudit de bones ocasions per començar a decantar la balança aviat, però no han estat encertats en la finalització. I, després de diversos errors en la sortida de pressió, el United ha demostrat que estava disposat a aprofitar els regals blaugranes i, amb bons contraatacs i jugades a pilota parada, ha posat l'ai al cor alss'ha tombat a terra per culpa d'una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. El capità d'operacions, fora de combat, molt probablement també per la tornada.ha entrat des de la banqueta i ha rebut el braçalet de capità de-que avui ha disputat el seu partit 450 de blaugrana i ha empatat ambcom el novè més prolífic- per ocupar una posició que tenia gairebé oblidada. Precisament, Alba acabava de gaudir d'una clara ocasió en la que ha estat abatut dins la zona de càstig. Si bé, el col·legiat d'avui, l'italià, no ha interpretat com a penal tot i les protestes del Camp Nou. I amb això s'ha acabat una primera part molt igualada.El segon temps ha començat amb la mateixa energia que el primer.ha estat el primer a provar sort amb un bon xut des de la frontal que ha sortit fregant el pal dret de. Si bé, la clau de la porteria contrària ha acabat sent un remat de cap a la sortida d'un córner al minut 50., avui central, ha entrat com un avió al segon pal i ha picat de cap per fer l'L'alegria ha durat poc, però. Només tres minuts després, Jordi Alba ha perdut la marca deha trencat el fora de joc ino ha tapat bé el seu pal. El resultat: gol del davanter anglès, restabliment de la igualtat al marcadori la defensa que tan bon rendiment estava mostrant fins aleshores, assenyalada. I més que en quedaria. Minut 59 i, que probablement ha jugat el seu pitjor partit amb la samarreta blaugrana -que hauria estat encara pitjor si el VAR no li hagués perdonat l'expulsió per una entrada a Rashford quan era l'últim home-. A tornar a començar. Com a mínim,Tot i estar firmant un mal partit en tots els aspectes, ofensivament i defensivament,i Lewandowski han salvat els mobles en una ocasió aïllada al 77. L'extrem brasiler ha filtrat un bon centre frontal al punt de penal que el davanter polonès no ha arribat a rematar. Si bé,amb la pilota ha confós la defensa i De Gea i l'esfèric ha acabat al fons de la xarxa. Gol de Raphinha ique ho deixa tot obert per a la tornada a Manchester de dijous vinent.

