Un estudi de ladesenvolupat durant 10 anys ha conclòs que menjar, com ara els infarts de miocardi o els ictus. Per fer-lo, s'ha analitzat la dieta de més de 110.000 persones, de les quals 3.138 van tenir infarts i 1.124 ictus durant l'estudi.Segons publica la revista científica BMC Medicine , la conclusió és que perprocedent dels sucres lliures, el riscaugmenta uni el risccreix fins al. La pregunta, però, és què són els sucres lliures i quins aliments en porten.Sembla mentida, però no ho és. No només els aliments amb sucres afegits són grans contenidors de sucres lliures, sinó que els sucs naturals de fruita o la mel també en porten quantitats elevades. Així, es conclou que és millor menjar fruita no espremuda -que conté sucres no lliures i naturals-, perquè protegeixen de les malalties del cor.Menjar-se 5 grams més de fibra al dia disminueix un 4% el risc de patir una malaltia cardiovascular, indistintament de quin és l'índex de massa corporal de cada persona. Així, sempre segons l'estudi, hi ha una relació directa entre la ingesta de sucres lliures i la presència de triglicèrids a la sang, que poden explicar l'augment del risc de malalties cardiovasculars.

