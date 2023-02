​Què és i com funciona la primera biorefineria de Catalunya?

De biomassa forestal a productes de valor afegit

Funcionament d'una biorefineria. Imatge cedida pel projecte Life Biorefformed

Experimentar amb la biomassa mediterrània

S'obtenen productes com l'àcid acètic, sucres i elements antioxidants –per a indústria química i farmacèutica- així com resines –per a additius de pintures-.

Només s'aprofita el 30% dels recursos del bosc

L'interior de la biorefineria ubicada a Solsona Foto: ACN

És possible obteniri productes per a laa partir de? Diversos grups d'investigadors universitaris catalans fa anys que n'estan convençuts i ara. Una de les persones que ha perseverat en aquest objectiu és l'ambientòloga. Després de fer la tesi doctoral sobre les possibilitats de tirar endavant unaa Catalunya, ara coordina el projecte europeu que ha fet realitat la primera que hi ha a Catalunya.“Ha estat i és un procés llarg. Són, de treball al laboratori per demostrar la viabilitat d'aquests processos i també per aconseguir el finançament”, explica Puy a. “Del model teòric i del laboratori passem ara a un projecte demostratiu que ens permet fer el primer salt d'escala”, afegeix.La biorefineria estàISO. Està ubicada a, seu del, entitat que coordina el projecte europeu que l'ha fet possible. En el seu interior, es realitza un procés de, és a dir, escalfar sense oxigen, fins aEls gasos provinents de la descomposició de la matèria vegetal –a diferència d'una combustió convencional, es fa sense oxigen- es condensen en un condensador. Se n'aconsegueix unai una fase gasosa no condensada que no es pot aprofitar, a causa del seu baix poder calorífic-.Del líquid se n'obtenen diversos. Es tracta de l'i elements–per a indústria química i farmacèutica- així com–per a additius de pintures-. Alguns d'aquests subproductes se'n provarà l'ús comercial mentre que altres s'enviaran mostres a empreses perquè facin experiments a petita escala.Finalment, el darrer pas de la piròlisi genera unaque, una vegada refredada, genera un material que recorda al carbó vegetal. Es pot fer servir pero se’n poden obtenir, que poden servir per fertilitzants agrícoles com a substitut dels d'origen mineral no renovable.A la resta d'Europa les biorefineries també estan en una fase demostrativa. Tanmateix, tal com explica Neus Puy, disposen d'instal·lacions més grans. De fet, tenim un handicap: lasobre com aprofitar les fraccions vegetals del nostre clima.“Volem experimentar com aprofitar la”, explica la investigadora del CTFC. Per aquest motiu, utilitzen diferents restes vegetals dels boscos catalans per provar-ne els rendiments i els possibles aprofitaments.Es tracta delde regeneracions postincendi, les suredes envellides, el castanyer o pi i alzina deper ventades al Vallès o per plagues al Maresme. A més, també experimentaran amb el, uns arbusts que ni es poden usar com a combustible per veure quins productes de valor afegit se'n poden extreure.Catalunya és un país forestal amb undel país. Tanmateix, cada any només s'aprofiten elque genera, una xifra que no arriba ni a la meitat de la mitjana europea.Més superfície forestal i boscos més densos en un context d'emergència climàtica suposa disparar el risc d'incendi . En aquest context, una gestió sostenible esdevé imprescindible, però per fer-la rendible és necessari obtenir nous productes que completin la cadena de valor.El projecte coordinat pel CTFC té la singularitat, respecte a altres iniciatives arreu d'Europa, de fer serviri adaptar-se a les diverses estacions de l'any. Ha rebut 1,5 milions d'euros de finançament en el marc del projecte Life Biorefformed (2020-2024) i compta amb la participació de l'empresa Energbas –propietària de la biorefineria-, del Centre de Propietat Forestal, del CREAF i de la UAB.

