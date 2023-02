Obren un expedient al Barça: rebia un DVD sobre els àrbitres abans de cada partit

Què s'investiga concretament?

Nou episodi del "". Després que aquest dimecres la Ser Barcelona destapés un pagament total d'1,4 milions d'euros entre els anys 2016 i 2018 dela l'empresa de l'aleshores vicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres,, laha anunciat que obre un expedient al club i a l'òrgan dels col·legiats. Tot, ara que dos testimonis han assegurat a la, que investiga el cas, que els blaugranes rebien un informe i unsobre els àrbitres abans de cada partit.La mesura de la Federació forma part d'un moviment per desmarcar-se de la trama de pagaments a canvi d'assessorament mentre Enríquez Negreira ocupava una posició de poder en l'organisme que regula l'estament arbitral. Per això, la institució que presideixtambé ha anunciat que ha acordatque se'n puguin derivar i ha emès un comunicat explicant que investigarà els fets.I mentre Rubiales treballa per desvincular-se de la polèmica,, president del Barça en el moment dels pagaments, nega qualsevol delicte relacionat amb la compra d'àrbitres. "", ha declarat a La Vanguardia. En aquest sentit, ha recordat que la vinculació amb l'empresaes remunta a l'època dei es va mantenir durant els mandats dei el seu.La investigació de la Fiscalia se centra en unaper irregularitats en la tributació dels. Això se suma al fet que Enríquez Negreira no ha aportat cap document en què acredités la prestació d'un servei al club blaugrana. L'exàrbitre sosté en la seva versió quei que per això no existeix cap documentació, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça.Segons ell mateix explica a la Ser, s'encarregava de dir, per boca i no per escrit, com s'havien de comportar els futbolistes de l'entitat catalana segons l'àrbitre que els dirigia cada partit. El Barça va guanyar una de les tres lligues que es van disputar en el període en què es va produir els diversos pagaments que s'apropen al milió i mig d'euros.Minuts després que es fes pública la informació, el Barça va emetre unen què assegurava la contractació d'un consultor que, en format vídeo, emetia informes tècnics relacionats amb l'arbitratge professional per "" del primer equip i del filial. A més, ha explicat que aquesta feina ja no es fa externa sinó que recau en l'i amenaça amb accions legals contra qui "malmeti" la imatge del club.

