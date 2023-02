VÍDEO | Enviament de nanosatèl·lits des d'avions: un projecte pioner que posa la llavor a l'aeroport de Sabadell



La responsable de la companyia Celestia Aerospace Foto: Juanma Peláez

Facturació de 9.000 milions d'euros

L'acollirà el quarter general de la companyia de fabricació i llançament de nanosatèl·lits, que presentarà un: eld'aquests aparells. La iniciativa, que persegueix beneficiar-se d'un, és inèdita a Europa i s'espera que sigui una realitat el 2026.La CEO de la companyia,, ha explicat que a la infraestructura vallesana hi haurà la seu de la firma, que farà un servei nou en el qual hi ha: desenvolupament, llançament -a l'aeroport de Lleida-Alguaire- i la gestió en òrbita. “”, ha celebrat, alhora que ha previst que el. Tanmateix, ha subratllat que la voluntat "és sortir a l'espai amb una altra mentalitat". Per això, es durà a terme "la reducció d'elements contaminants", així com, "tecnologies d'observació de la terra i nous mètodes de fabricació en òrbita", entre d'altres.L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha resumit l'anunci amb un lema:. I ha recordat que fa una mica més d'un any, es feia la posada de llarg de l'impuls del. Precisament, sobre aquestes “sinergies” ha posat l'accent, perquè “quan trobes amics de tots els àmbits i la màgia passa”, en al·lusió alqui finançarà la construcció perquè es pot donar la benvinguda aquest tipus de projectes.El CZFB ha adquirit una parcel·la, prèvia compra a l'Ajuntament de Sabadell, d'unsamb una edificació de 6.700 metres quadrats, on s'aixecarà l'edifici. S'espera que doni feina a una, amb un pla que preveu la contractació de fins a 350 persones, amb una prioritat per als joves. Celestia Aerospace hi destinaràEl sector aeroespacial, segons l', va facturarel 2021 i més de 1.700 milions a l'R+D+I. Dona feina de forma directa a més de 38.000 persones amb un salari un 80% superior a la mitjana nacional.

