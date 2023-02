Baixen els furts però augmenten un 27% les violències sexuals a Barcelona

Lesrespecte al 2019. És una de les dades del balanç fet aquest dijous en el marc de la Junta Local de Seguretat de Barcelona. També destaca que els fets penals instruïts ambD'altra banda, indicadors que, que són la meitat de tots els fets delictius que passen a la ciutat. En concret, els furts. En total, el 2022 es van registrar 193.286 fets delictius, el que representa un descens del 14,6% respecte al 2019, quan se'n van denunciar 226.366. Els Mossos atribueixen aquesta reducció de la delinqüència principalment amb el descens de furts i robatoris amb violència a la via pública.Amb tot, també ho vinculen amb ela interior de domicili i robatoris amb força i violència a establiments comercials. La resolució, de fet, va augmentar un 4,5% respecte a l'any 2019.Els Mossos assenyalen que l'estratègia policial que Barcelona ha implementat amb la creació i millora delcontra la multireincidència, el, eli el recentment creat, juntament amb una millor coordinació policial i un increment de les plantilles policials, han contribuït a reduir les dades delinqüencials respecte al 2019 i han permès frenar l'activitat delictiva.Una de les dades destacables del balanç policial ésTambé són notòries les dades en l'àmbit de la. Les denúncies mantenen una tendència a l'alça cada any i respecte a l'any 2019 aquests fets delictius van(2.329 a 2.903) pràcticament en tots els apartats: pugen especialment els maltractaments i la violència habitual a la llar en un 58% (de 707 a 1.121), i el trencament de condemna en un 53% (de 230 a 353).Com a resposta a aquesta realitat es va posar en marxa el Pla Contra les Violències Sexuals, que va néixer per prevenir delictes sexuals especialment en entorns d'oci. Durant l'any passat, es van fer 339 dispositius en l'àmbit de la nit, amb patrullatges i potenciant els itineraris segurs. També es van fer 492 contactes i 5 presentacions al sector de l'oci nocturn als responsables d'aquest sector: treballadors, vigilants de seguretat privada, controladors d'accessos, hotelers, taxistes.

