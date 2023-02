Una parella trenca el rècord del petó sota l'aigua més llarg de la història

és una de les jornades on les parelles es professen el seu amor de diverses maneres especials. Entre sopars, cites, escapades romàntiques o altres plans més simples, també hi ha espai per a les escenes més arriscades. Així ho ha fet una parella de creadors de contingut sobre la vida submarina: han trencat el rècord Guiness del petó mér llarg sota l'aigua de la història., s'han besat de manera continuada durantsense respirar.El repte, que va suposar un desafiament pels seus pulmons, supera amb escreix l'anterior marca realitzadaTots dos van viatjar a les Maldives per aconseguir superar la fita enregistrada alUn observador oficial de l'entitat va supervisar el moment.Tots dos van realitzar diversos exercicis de respiració per entrenar els seus pulmons, a méssota l'aigua abans de realitzar el que comptava de veritat. El mateix GWR ha publicat les imatges del moment a les seves xarxes socials, on els espectadors poden veure els quatre minuts de rigor en els quals tots dos es besen.

