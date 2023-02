​«La intel·ligència artificial podria ajudar-nos a detectar malalties en estadis molt prematurs»

Beneficiós i perillós a parts iguals

van estar de sort: a ells no els va aparèixer el missatge de(error de connexió) a la pantalla de l'quan van decidir provar elel mes de novembre passat, pocs dies després que aquestaentrenada per a mantenirsortís a la llum. Va ser tanta laque va suscitar, que aquest noudesenvolupat per l'empresa, es va col·lapsar, id'arreu del món van tenir força problemes per a poder-hi accedir.Lesper provar aquesta eina capaç dede qualsevol mena amb unmolt mésque qualsevol altra, eren -i segueixen sent- variadíssimes. En la majoria de casos l'objectiu no és altre que, mitjançanti com si es tractés d'un, sense cap pretensió concreta. És molt llaminer i entretingut veure fins on pot arribar una màquina en aspectes aparentment reservats a l'En el cas de l'Aleix i l'Alejandro, dos joves psicòlegs especialitzats en, l'interès per conèixer la nova IA tenia un motiu molt clar: posar sobre la taula els seusi valorar quins pesaven més. "El primer cop que vam provar el ChatGPT, vam tenir-ho molt clar: lade la qual disposava podiala manera de comunicar-nos i d'!", assenyala Hildebrandt, que fa dos anys que viu i treballa aEn aquest sentit, i empesos per laderivada d'una clara, els dosi companys d'ofici van decidir trobar-se i dissenyar una espècie d'a la intel·ligència artificial, les respostes de la qual els servirien per treure unessobre lade l'eina en qüestió. "Li vam fer un total de, la majoria de les quals inspirades en què haurien demanat alguns delsque ens han precedit", detallen.El resultat "ens va deixar tan", asseguren, que "vam creure interessant fer-ne unperquè fos publicat com a mostra representativa del que a principis del 2023 és capaç de generar una IA en el", diuen. És així com ha nascut, el llibre que acaben d'i que ja es pot comprar a través de la plataforma d'. "A banda de les respostes, també hi hem inclòsfetes pelsbasats en IA", avancen.Fins ara, explica Hildebrandt, les IA conversacionals eren "": rebien un input, l'analitzaven i responien amb un output. Ara, i de la mà d'OpenAI, "ja no només parlem de rebre una informació, sinó que aquesta nova eina és capaç d'tota mena de frases -fins i tot les que incompletes o mal redactades-; defetes anteriorment, i d'elaboraradequades al context narratiu en el qual es troba". La, doncs, és cada cop menys màquina peramb la manera de funcionar dels humans.I això ens vao és? "Dependrà de laamb la qual la vulguem fer servir", exposa: "Una de les coses que vam preguntar-li a la IA va ser si tenia. Tal com ja prevèiem, ens va dir que no. I, és clar, això la fa ser, perquè no té capacitat de". Així, si aquestas'apliqués amb, "probablement no la podria frenar res més que lesinherents a la tecnologia amb la qual s'ha construït", reflexiona.No obstant això, Hildebrandt també vaticina un univers d'avantatjoses possibilitats sobretot pel que fa a la salut en general i la mental especialment: "Sí, és cert, la intel·ligència artificial ens pot servir tant per mantenir-nosa través d'algoritmes que ens recomanen continguts que ens interessen, però també podria ajudar-nos aa través dels anomenats".Fins ara, aquest tipus d'funcionaven essencialment amb patologies més aviat físiques i. Recentment, però, els biomarcadors digitals s'estan introduint en l'àmbit de lai la. En aquest cas, esdea través de; unes dades que poden anar des de laon es troba la persona, com es mou, el soroll que fa o laa què està exposada durant la nit."Disposar d'una eina que ens permet analitzar dades de salut en; dur a termeentre factors i realitzarsobre algunes patologies com ara l'o la, pot ser undins del camp de la salut mental", celebra el professional.

