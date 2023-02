Busquen una dona de 53 anys desapareguda a Esparreguera

Crit d'ajuda delsi tots els serveis d'emergències per trobar una donaaquest dimecres. Lava ser vista per última vegada ahir mentre anava a passejar per una zona forestal del municipi del Baix Llobregat.Segons la denúncia interposada pels familiars, hauria sortit a passejar per ladimarts al voltant de les 11 h i ja no n’han sabut res més. L’operatiu de recerca va començar la mateixa tarda, amb la intervenció de nombroses unitats, inclòs un helicòpter amb càmera tèrmica.Aquest dijous hi ha un ampli desplegament deintentant localitzar la dona amb la col·laboració de voluntaris. Hi participen, entre altres, les unitats dels Bombers d’operacions de suport, d’actuacions especials i d’infermeria. Estan pentinant l’entorn de la Serra de Can Rubió.

