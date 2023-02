Barcelona crearà 4.500 places de moto a Montjuïc pels partits del Barça

podran arribar en moto a l'estadi olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, quan el club comenci a jugar-hi la pròxima temporada. Segons ha avançat betevé, es crearan unes 4.500 places per a poder aparcar la moto als voltants de l'estadi (que se sumaran a les ja existents).entre el club i el consistori de la capital catalana per reforçar l'accés a l'estadi i millorar així la mobilitat a la zona de la muntanya de Montjuïc.El Barçaper a poder disposar dels aparcaments de moto i els de cotxe, que se situarà on es troba ara el del Sot del Migdia. Allà hi aniran cotxes i autobusos. Per al del Sot del Migdia, el club també haurà d'abonareuros i unsper les places de motos noves.Totes les obres del Camp Nou s'iniciaran la pròxima temporada,El Barça saltarà a la muntanya de Montjuïc, després de l'acord al qual van arribar el club i l'ajuntament l'abril del 2022. L'estadi olímpic, el dia d'avui, no té cap equip que hi jugui amb regularitat des que en va marxar l'Espanyol, que ara té l'estadi a Cornellà del Llobregat.L'enderrocament de la tercera graderia es farà quan l'equip vagi a Montjuïc. Serà en aquest momentquan es podrà fer "el gruix de les obres" de manera més ràpida. "Aquest canvi no afectarà el calendari de les obres, com a molt es podria endarrerir com a màxim dos trimestres", ha apuntat.i les obres seran compatibles amb un aforament del 50%. La temporada 2025/26 està previst que s'acabin les obres. El Barça presentarà en les properes setmanes la modificació definitiva del projecte, que s'ha treballat conjuntament entre el club i l'ajuntament.

