El Suprem dona la raó a Roures: TV3 l'ha d'indemnitzar per haver-li cancel·lat un programa

Ruth Jiménez i Vador Lladó presentaven ''Tarda Oberta'' a TV3 Foto: TV3

Decisió ferma del, dirigida per, en concepte d'indemnització per haver cancel·lat de manera unilateral el programa Tarda oberta, que es va emetre només tres mesos i va caure de la graella el desembre de 2017. La interlocutòria del Suprem, a la qual ha tingut accés, es va traslladar a les parts l'1 de febrer i desestima el recurs de cassació interposat pels advocats de la(CCMA). D'aquesta manera, confirma la sentència de 2020 de l', que refermava la primera resolució delque ja donava la raó a la productora contra TV3. Fonts de Mediapro detallen que TV3 ja va pagar aquesta quantitat malgrat que ara arribi la resolució del Suprem.Aquella sentència, de l'any 2019 i avançada per l'Ara, va estimar parcialment la denúncia de la productora de Roures . Mediapro demanava una indemnització de 265.791,40 euros, però finalment el jutjat ho va rebaixar fins als 200.045,41 euros. Aquesta quantitat és el resultat del benefici que la productora va deixar d'ingressar per cada programa no emès i de la indemnització que va haver de pagar a, presentador del programa. La CCMA va presentar recurs contra aquesta resolució i el febrer de 2020 l'Audiència de Barcelona va desestimar-lo i va ratificar la sentència. La Corporació va tornar a recórrer, en cassació, al Suprem, que finalmenti ha donat la raó a Roures.Lade l'alt tribunal espanyol inadmet el recurs dels advocats de la CCMA perquè es fonamenten en qüestions que van més enllà de l'objecte de la sentència recorreguda. Els magistrats assenyalen que la impugnació de la sentència qüestiona la indemnització que s'ha de pagar a Mediapro, no pas el fet de l'entre la CCMA i la productora de Roures. Per tot plegat, el Suprem desestima el recurs i declara ferma la sentència de l'Audiència de Barcelona de fa tres anys, que. En aquells anysera el director de la cadena iera el president de la CCMA.El cas es remunta a 2017. Tal com va avançar aleshores Nació, TV3 va decidir al desembre cancel·lar el flamant Tarda oberta, magazín de tardes presentat per Vador Lladó i. La decisió es va fer efectiva el febrer de 2018. La cadena va al·legar motius econòmics. Concretament, va argumentar que elreduïa de manera important el pressupost previst, cosa que obligava fer retallades. El jutge, però, no va comprar aquests arguments, perquè tal com sostenia Mediapro, TV3 ja sabia quan va signar el contracte amb la productora que existia aquest canvi de criteri fiscal i que això tindria conseqüències pressupostàries. El format va ser rellevat pel Tot es mou, amb, que des d'aquesta temporada ocupa la franja matinal després d'anys a la tarda.En una compareixença al Parlament l'octubre de l'any 2022, Roures va recordar l'episodi de la cancel·lació del Tarda oberta. El productor va insinuar aleshores que el tancament tenia alguna cosa a veure amb la negativa de Mediapro a acceptar la proposta de la direcció de TV3 d'incloureal programa. "Ho vam rebutjar perquè no ens semblava de cap utilitat", va dir. De tota manera, va admetre que se'ls va fer caure de la graella "amb explicacions relacionades amb la crisi econòmica". "Vam ser l'únic programa que es va tancar", va apuntar Roures. El productor sí que va mantenir Rahola al Preguntes Freqüents (FAQS) quan va comprar la productora El Terrat l'any 2019 . Allà, Rahola cobrava 2.100 euros bruts per col·laboració, que són els 1.777 nets que van transcendir fa uns dies.

