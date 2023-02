Salut regularà l'alimentació de tots els centres sanitaris perquè sigui més sana

- La fruita fresca

- Les hortalisses fresques

- La fruita fresca envasada

- La fruita seca de totes les varietats, crua o torrada

- La fruita dessecada

- Les coquetes d’arròs o blat de moro

- Els bastonets de pa, pa amb llavors, etc.

- Els entrepans, preferentment amb pa integral i amb oli d’oliva verge

-Els sandvitxos, preferentment integrals i amb oli d’oliva verge

- La llet o elaboracions que compleixin els criteris nutricionals

- Els iogurts, iogurts líquids i altres lactis fermentats

- Els sucs de tomàquet, pastanaga i altres hortalisses

- Brous o purés d’hortalisses

- Els sucs de fruites 100%





- Les begudes calentes (te, cafè, infusions, amb o sense llet). Sempre s’ha de poder regular el contingut de sucre, fins a un màxim de 7,5 g/100 ml

- Begudes “refrescants” sense sucres afegits



Opcions per a celíacs i fi de la publicitat

La Conselleria de Salut de la Generalitat promourà el consum d'aigua a través de fonts isaludables que es venen en les, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris de la xarxa d'utilització pública (Siscat). Ho farà a través d'una instrucció del Servei Català de la Salut, que entrarà en vigor el dilluns 20 de febrer, i està impulsada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en el marc del Pla per a la Promoció de Salut a través de l'activitat física (Paas), ha informat aquest dijous el departament en un comunicat.Salut ha subratllat que serà necessari donar compliment a la instrucció en "un termini màxim" dedes de la seva entrada en vigor, i en el cas de contractes vigents durant un termini superior als sis mesos des de l'entrada en vigor, serà necessari complir el que estableix en el moment que finalitzi el contracte.En una entrevista l'abril de 2022, la secretària de Salut Pública de la Generalitat,, va explicar que estaven treballant en una instrucció que assegurés una oferta saludable en màquines expenedores d', i va considerar "molt incoherent" que es poguessin adquirir productes com la brioixeria. La instrucció, avalada per diverses societats científiques, marca els criteris alimentaris i nutricionals per a aliments i begudes envasades, i prioritza els productes amb, quantitats més elevades dei millor perfil deL'objectiu de la conselleria és garantir que l'oferta disponible d'aliments i begudes de les màquines expenedores, cafeteries i menjadors laborals o oberts a acompanyants de persones ingressades sigui "adequada i contribueixi a una alimentació saludable i".En relació amb els aliments sòlids, recomana donar prioritat, com a mínim en ela aquests aliments:Sobre les begudes, la instrucció assenyala que de proveïment d'aigua potable en tots els centres sanitaris catalans, amb condicions higièniques adequades i evitar els envasos de plàstic. Pel que fa a la resta de begudes, s'aposta per:La instrucció de Salut també indica que els aliments saludables han de tenir, tant en les vitrines de les cafeteries dels centres sanitaris com en les màquines expenedores, i remarca que s'ha d'evitar la presència d'aliments no saludables al costat de les caixes i llocs de pas obligat. També marca que en l'oferta de les màquines expenedores, cafeteries i menjadors s'incloguin sempre, i que s'ha d'eliminar la publicitat de les màquines expenedores i, si és necessari, incloure missatges que promoguin l'alimentació saludable. La instrucció de Salut assenyala que "no és necessari ni recomanable" disposar d'un servei proveïdor d'aliments i begudes en els centres d'atenció primària.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor