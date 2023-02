Si recibes un SMS como este



¡¡¡NO LO CONTESTES!!!



Es el mensaje con el código de verificación para la instalación. Si se lo facilitas a un tercero controlará tu cuenta en su dispositivo y con ello, el acceso a todos tus grupos y contactos#NoPiques pic.twitter.com/oDjhe9W2S4 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 11, 2023

Per totes les vies i per tots els canals. Elsno s'aturen i busquen totes les maneres possibles de fer-te mal, robant dades o diners. I ara han fet tornar l', segons ha alertat laal seu compte de Twitter."Hola. Ho sento, t'he enviat un codi de sis dígits per SMS per error, ¿me'l pots passar? És urgent". Els estafadors envien aquest missatge mitjançant una la, el compte de la qual volen robar, i si aquesta cau a la trampa, els facilita el procés.Tot i que és una estafa ja coneguda, els agents alerten a la població que s'ha reactivat darrerament. Així, la policia subratlla la importància deamb contactes no coneguts, i menys si es rep un SMS amb un codi, que fa la funció de doble verificació per als comptes per evitar robatoris.De fet, tal com expliquen les autoritats, el codi que s'envia per SMS és el deper iniciar sessió en qualsevol xarxa social -el mateix mètode el fan servir WhatsApp i Instagram, per exemple. "Si el facilites a un tercer, aquest controlarà el teu compte al seu dispositiu", assenyala la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor