OnlyFans. La intimitat, en venda

Trobaries plaer en comprar la intimitat d'una altra persona? Entre el 2021 i el 2022 la plataforma OnlyFans va registrar més de 220 milions d'usuaris. Aquesta xarxa social per subscripció, malgrat oferir contingut de tota mena, es diferencia de la resta per la seva àmplia oferta de material sexualment explícit.

L'Èric Tena és un dels tantsper a adults que pots trobar a la plataforma. Fa anys que treballa a la, però el 2018 va decidir obrir-se un compte a OnlyFans per guanyar-se un sobresou. "Quan faig pornografia, el producte és la dona amb qui estic tenint sexe, jo soc només una eina, un penis. A OnlyFans, en canvi, el producte soc jo", afirma.La història de l’Eli Olivé, en canvi, comença a Instagram, quan alguns dels seus seguidors van començar a demanar-li que es creés un compte a OnlyFans:"Els donava morbo, em deien que pagarien el que fos per veure contingut meu i vaig decidir fer-ho".Tots dos comparteixen contingut sexual, sols o acompanyats d’altres persones, però asseguren que, sempre, de. "Tot ha de ser, perquè si no, t'estàs masturbant amb una violació. S'ha de tenir més consciència de què és la pornografia, s'ha de saber on mires, per què ho mires i a qui mires", explica l'Èric.Però què passa quan aquest contingut acaba a les mans d’un menor? Elsense desitjar-ho, segons un informe recent d’Unicef. "El problema és la falta de control dels continguts que hi ha a la plataforma. Hi ha gent molt jove que entra en aquestes plataformes i que ho normalitza", afirma Irene Montiel, docent de la UOC i investigadora del grup de recerca en victimologia empírica i aplicada.Aina M. Gassó, que és psicòloga forense i professora del màster de psicopatologia forense de la UIC Barcelona, qüestiona si aquestes accions de sexe transaccional són realment voluntàries. “Quan tu tens una situació socioeconòmica desfavorable que t'empeny a necessitar formes d'accedir a diners ràpids i fàcils i esculls aquest tipus de via, el que fas, és plenament consentit?”.L'Eli va començar a generar contingut a OnlyFans des de molt jove. Necessitava els diners perquè fins llavors estava a l’atur i vivia de la pensió d'orfandat de la seva mare. Ella, com l'Èric, i com tants altres creadors de la plataforma, va decidirper una qüestió econòmica. Quines són les conseqüències?

