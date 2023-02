Un grup armat segresta un pilot estranger per reclamar la independència de Papua Occidental

L'Exèrcit d'Alliberament de Papua Occidental () ha publicat aquest dimecres un vídeo on apareixen diversos dels seus membresneozelandès que tenen com a ostatge des del dimarts passat si l'exèrcit indonesi no reconeix la sobirania de la seva regió.roman com a ostatge a la província indonèsia de Papua de les Terres Altes i va ser segrestat després que membres del TPNPB ataquessin ien què volava, de la companyia indonèsia Susi Air, després d'aterrar en la remota província muntanyenca de Nduga. Els altres passatgers,, van ser alliberats poc després.En el vídeo, el pilot neozelandès apareix en aparent bon estat de salut envoltat de diversos membres armats del TPNPB, segons ha pogut saber el portal de notícies Stuff, que apunta al fet que Mehrtens seria unaper aconseguir "negociacions polítiques" per a la independència de Papua."L'Exèrcit de Papua em té captiu. Li demanen a l'Exèrcit d'Indonèsia que torni a casa i si no continuaré segrestat fins que la meva vida estigui en perill", llegeix Mehrtens en una declaració preparada pel grup armat. El portaveu del grup,, ha assegurat que l'ostatge, de, està retingut en un districte baluard del grup en una àrea remota perquè Nova Zelanda dona suport a Indonèsia, segons ha recollit RNZ.El ministre Coordinador d'Assumptes Polítics, Legals i de Seguretat d'Indonèsia,, ha assegurat que s'està duent a terme "un enfocament persuasiu" per alliberar l'ostatge, segons han recollit diferents mitjans locals.A Papua existeix des de fa dècades un, i part dels seus habitants han reclamat diverses vegades que se celebri un referèndum en el qual puguin decidir si volen continuar formant part d'Indonèsia o no.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor