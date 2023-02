Foment es desmarca de la pista sobre el mar i assegura que la seva proposta serà «la més ecològica»

Foment del Treball s'ha desmarcat aquest dijous de la proposta d'un grup d'empresaris i economistes d'una nova pista de l'aeroport sobre el mar i ha posat en valor la tasca feta per la Comissió de la patronal que estudia l'ampliació del Prat. Es dona el cas que, impulsor del projecte de pista sobre el mar, en forma part i des de Foment s'ha deixat clar que mentre ell vulgui, continuarà sent-ne membre.ha informat que el mes de juliol presentaran les, formada per 42 membres, i que ha rebut fins a nou propostes. El president de Foment ha assegurat que la "solució" que presentarà comportarà que el futur projecte serà la infraestructurade lespossibles i que estan convençuts que assolirà el consens entre totes les administracions. La proposta empresarial de Foment permetrà passar de 40 connectivitats intercontinentals a 80, ha assenyalat el president de la patronal.El dirigent empresarial ha comparegut amb alguns dels integrants de la comissió:, president de la Cambra de Contractistes i de la comissió;, CEO de Social Car;, directora d'Infraestructures de la Cambra, i, expert en transport aeronàutic. L'equip de treball es va constituir el setembre passat. Moreno ha afirmat que han rebut nou propostes, que estan analitzant a fons, i que no descarten rebre'n més en els propers mesos.Alícia Casart ha assegurat que la proposta abanderada per Joaquim Coelloi que, per tant, serà "escoltada". Per la seva banda, Lluís Moreno no ha volgut donar detalls de la que pot ser la proposta de Foment. Sobre el paper de les administracions, ha assenyalat que Foment s'ha mogut al veure que el projecte d'ampliació no ha tirat endavant. Moreno ha dit que volen fugir del concepte deper a l'aeroport, concepte vinculat a la gestió d'una gran companyia aèria en més del 70% dels vols i s'ha referit a un model d'en què qualsevol companyia hi pot tenir accés. Moreno tampoc ha aclarit si Foment finalment presentarà un projecte concret i s'ha referit a unes conclusions que seran el "llegat" de la patronal al debat aeroportuari.Sánchez Llibre ha previst que serà a partir del setembre que començarà a treballar la Comissió tècnica acordada entre ERC i el PSC per estudiar l'ampliació, en el marc de l'acord signat sobre el projecte de pressupostos. S'ha mostrat convençut que la feina feta per Foment serà elperquè l'ampliació es pugui anunciar a finals del 2023.

