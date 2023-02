El professor de l'escola de teatre de Reus nega l'assetjament sexual

L'advocat delper presumpte abús i assetjament sexual a, almenys, una vintena de noies de l'escola d'interpretació Buenafuente's actors, de Reus, ha explicat que el seu client "nega" les acusacions. El lletratha apuntat a l'ACN que l'acusat passarà a disposició judicial aquest mateix dijous, després que dimecres elsd'Esquadra registressin el seu domicili, on presumptament s'haurien produït els abusos.En l'entrada, els agents, tal com ha avançat TV3. "Em sorprèn moltíssim que l'acadèmia ja s'hagi manifestat i que a més a més manifestin que ja sabien de les denúncies des de fa temps, com és que no ho va denunciar abans? Deixo a l'aire el que ha estat passat fins ara", ha expressat.Al migdia, la gerent de l'escola,, ha emès un comunicat en què ha apuntat que de seguida que va conèixer els fets els va posar en coneixement de la policia i va expulsar el docent. La responsable del centre formatiu també ha afirmat que va interposar denúncia als Mossos i que"En aquests moments, el cas es troba en mans de la justícia, que aplicarà les mesures convenients en aquesta mena de casos", ha precisat en el comunicat.La germana de Buenafuente també ha assenyalat que els suposats tocaments i actituds inapropiades del mestre de teatre musicalLa directora de Buenafuente's Actors ha assegurat que el centre, que compta amb un centenar d'alumnes, funciona amb "total normalitat" i que continua "complint amb el seu projecte de formació, esperant i restant a disposició de les autoritats judicials pertinents".

