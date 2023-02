Bernat Picornell serà el número 2 d'ERC a Sant Cugat

Us vull explicar que em sumo a l’equip de la @mireiaingla per les properes eleccions municipals des del número 2 de la llista d’@ercsantcugat. Faig el pas amb il•lusió i ganes de treballar pel que estimo: #SantCugat. pic.twitter.com/7xyibhkj5c — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) February 16, 2023

El santcugatencserà el número 2 d'ERC en les eleccions municipals de la ciutat vallesana, al costat de l'actual candidata,, que aspira a revalidar l'alcaldia a partir del maig. La decisió, pendent de ratificar per part de l'assemblea de la secció local en les properes setmanes, ha estat proposada per la mateixa Ingla i pel comitè de llistes de la secció local d'ERC. Picornell, que actualment treballa com ade la consellera de la Presidència,porta anys vinculat amb el partit i, temps abans, amb les seves joventuts.Nascut l'any, el 2016 entrava com a senador de designació autonòmica amb només 26 anys, convertint-se en el. Va ocupar el càrrec fins a l'any 2021. Llicenciat en Ciències Polítiques, és conegut al municipi per estar vinculat a la cultura popular de Sant Cugat, formant part delsi d'organitzacions com la del carnaval. Ha estat la mateixa alcaldessa que, en un vídeo conjunt amb Picornell, ha anunciat la seva incorporació a la llista electoral. "Amb ell continuarem treballant per renovar i millorar la qualitat de vida de tothom", ha destacat Ingla.Per la seva banda, Picornell, que també havia estat, ha destacat la seva satisfacció per obrir aquesta nova etapa: "Des de fa molts anys he estat compromès amb la ciutat. M'estimo Sant Cugat i per això vull fer un pas endavant que em fa especial il·lusió, i que el faig bàsicament per treballar per laper Sant Cugat, i per a garantir quede Sant Cugat i que tothom hi pugui viure", ha destacat el nou número dos dels republicans.ERC aspira a tornar a ostentar l'alcaldia per segona vegada en una ciutat on van arribar al poder l'any 2019, arran d'un pacte que incorpora el. Entre l'any 1987 i l'any 2019, sempre havia governat a la ciutat Convergència i Unió, que ara es presenta sota la marca de Junts i ambcom a cap de llista. També s'incorporarà en aquesta llista, com va avançar fa uns dies Nació , l'exvicepresident de la Generalitat

