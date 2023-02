Sánchez i els ministres menystenen el Parlament i no hi compareixeran pel cas Pegasus

La llista de compareixences de la comissió de Pegasus

El president del govern espanyol,, i els ministresno compareixeran al Parlament de Catalunya i faran cas omís a la citació de la comissió d'investigació del Pegasus , que vol que donin explicacions pel cas d'espionatge davant la cambra el pròxim 3 de març. La comissió ho ha aprovat aquest matí i en menys de dues hores ha quedat desestimat. L'òrgan el presideix el cap de files del grup d'ERC,, amb el seu homòleg de Junts,, com a vicepresident. La comissió està formada perDes de la Moncloa asseguren "des del màxim respecte institucional al Parlament" que el president espanyol i els seus ministres, on –afegeixen- "ja han respost múltiples preguntes i compareixences sobre aquesta qüestió". Segons aquestes fonts citades per l'ACN, aquest plantejament ha estat avalat pel Consell d'Estat en diverses ocasions, i per tant no hi ha cap discussió sobre l'obligatorietat, o no, de la compareixença del president espanyol a una cambra territorial.A la, també hi ha els noms del fiscal general de l'Estat,, el jutge del Suprem que supervisa el CNI,, i el defensor del Poble,. A banda dels ja convocats pel 3 de març, la comissió també vol cridar l'expresident espanyol; l'exministre i exlíder de Podem, la responsable del CNI, Esperanza Casteleiro i el que ho havia estat anteriorment,; i l'expresident del Govern-membre del Comitè Pegasus al Parlament Europeu-; l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; l'actual delegada de l'Estat a Catalunya,; i el qui ho va ser durant el govern del PP,També es vol citar més endavant el comissari de Justícia de la Comissió Europea,, l'analista que va filtrar dades de la NSA nord-americana; professionals vinculats a CitizenLab i responsables de les empreses NSO Group i Saito Tech. També responsables de la comissaria general d'informació -tant dels Mossos, com el seu comissari en cap, Eduard Sallent-, com de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

