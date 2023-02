Dani Alves continuarà en presó provisional mentre espera judici

L'advocat Cristóbal Martell representa el futbolista Dani Alves Foto: ACN

Els indicis incriminen Alves

continuarà en presó provisional acusat de violar una noia a la discoteca Sutton el passat 30 de desembre, als lavabos de la zona VIP. L', seguint el criteri de lai dels, ha rebutjat aquest dimarts elpresentat per la defensa del futbolista, pilotada per l'advocat, que demanava alliberar Alves. Els representants de l'esportista plantejaven mesures menys restrictives, com ara la retirada dels seus passaports -espanyol i brasiler-, compareixences diàries als jutjats, ordres d'allunyament de la noia o fins i tot portar una polsera telemàtica de seguiment. Ja fa un mes que Alves és entre reixes a Brians II.Res d'això no ha convençut el tribunal, que després d'uns dies de deliberació ha optat per mantenir la presó preventiva mentre Alves espera judici. A la vista, que es va fer la setmana passada i va durar poc més d'una hora, hi van assistir Martell i també l'acusació particular i la Fiscalia. La defensa va reconèixer per primera vegada queals lavabos de la discoteca, però va insistir que va ser consentit. Segons els advocats del jugador, si la penetració hagués estat "en sec" o sense la voluntat de la noia, la víctima presentaria lesions. En aquest nou gir de la defensa d'Alves, la qüestió clau ara és el consentiment: hi va haver una relació sexual, però va ser consentida, segons l'acusat.Els advocats de la noia i la Fiscalia es van oposar a l'alliberament del futbolista brasiler al·legant que elpersisteix i també tots els indicis que apunten a la seva culpabilitat. Si Alves tornés al Brasil no podria ser jutjat, perquè no hi ha conveni d'extradició amb l'estat espanyol. A més, les perspectives de futur per a l'ex del Barça i internacional amb la selecció del Brasil no són gaire optimistes. Els indicis que han transcenditi posen en dubte les explicacions -sovint contradictòries- que ha donat el jugador des que va declarar davant dels Mossos.Els Mossos d'Esquadra tenen elements que incriminen Alves. Entre d'altres, les imatges de lesde la discoteca -que avalen la versió de la víctima a l'espai públic i destapen el que semblen mentides del futbolista-. A més a més, tant la jutgessa com el fiscal, que va demanar la presó sense fiança com a mesura cautelar, donen total credibilitat a la versió de la víctima. Els indicis que s'han incorporat a la causa l'avalen.La policia catalana ha trobat mostres d'ADN en fins a quatre llocs diferents. El mateix dia en què s'hauria comès l'agressió, la noia va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Clínic -centre de referència en aquests casos-, on li van fer un examen forense que va recollirintravaginals en què van aparèixer restes de semen. També en van trobar a la seva roba interior i en el vestit que duia la fatídica nit, que va lliurar a la comissaria dels Mossos dos dies després per formalitzar la denúncia.També s'han detectat mostres d'ADN és al mateix lavabo de Sutton on presumptament es va produir la violació. Segons ha dictaminat l', tot el que s'ha recollit pertany a Alves, que va lliurar voluntàriament a les autoritats una mostra del seu ADN abans d'entrar a presó.En l'últim relat de la nit fet pel futbolista, que s'ha contradit en diverses ocasions, va assegurar que la noia li va fer una fel·lació al lavabo de la discoteca i que la seva "interacció" no va anar a més. Una versió, però, que desmenteixen les mostres d'ADN, ja que aquestes només poden arribar a la vagina si hi ha penetració. A més a més,que va fer el Clínic a la noia la nit de la presumpta agressió recull que es va fer una ferida al genoll compatible amb el relat dels fets que ella fa, que és de picabaralla amb l'ex del Barça. Els Mossos també han trobatde la víctima que, per la seva localització, quadren amb la seqüència de moviments que descriu.

