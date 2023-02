Un govern, l'únic possible contractador de Tal Hanan pel ciberatac contra la Generalitat pel 9-N

Les afirmacions de Hanan

Un govern hauria estat el responsable de contractar els serveis de Tal Hanan, l'exempresari i exmilitar que va reivindicar el ciberatac massiu que va rebre la Generalitat de Catalunya poc abans de la consulta del 9 de novembre de 2014. En declaracions a RAC1, l'advocat i expert de la indústria militar d'Israel,, ha afirmat que el govern israelià "supervisa fil per randa l'exportació d'intel·ligència o material militar i només permet vendre-ho als estats". En el cas que s'hagi complert amb la legislació d'Israel, només un govern podria ser el responsable de l'actuació de Hanan.Mack ha deixat molt clar que, ara per ara,del ciberatac del 9-N. Ara bé, ha afirmat que Espanya "utilitza els serveis d'empreses com la del cas Pegasus per perseguir l'independentisme". "Israel és soci d'Espanya a l'hora de controlar el moviment", ha explicat a la ràdio privada catalana.Tal Hanan, de 50 anys,i vinculat a la consultora britànica Cambridge Analytica, una empresa que ha estat acusada d'utilitzar milions d'usuaris de Facebook per influir en la victòria de Donald Trump el 2016. L'empresari d'Israel assegura que les seves companyies treballen per serveis d'intel·ligència, han participat en 33 campanyes i ofereixen "desinformació" a governs, candidats i empreses.La investigació d'va revelar que Hanan treballa per serveis d'intel·ligència i diversos organismes de seguretat governamentals a escala internacional. Durant tres dies es van atacar pàgines web de la Generalitat com la de participa2014.cat i que també va afectar el servei d'emergències mèdiques, el gestor de requeriments dels Mossos i el portal e-justicia, entre altres. Hanan s'atribueix i presumeix de tots aquests atacs a través de la seva empresa.

