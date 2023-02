Notícies del 15 de febrer de 2023

Els Premis Ciutat de Barcelona reivindiquen la cultura i la ciència per combatre el «monstre» de la guerra Els guardonats dels Premis Ciutat de Barcelona 2022 han recollit aquest dimecres els reconeixements durant una cerimònia que ha reivindicat la ciència i la cultura per afrontar un moment històric “complex” i combatre els “monstres” de les guerres, la polarització i l’extrema dreta. En un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, els premiats en les 14 categories del certamen han agraït el suport i han comentat els projectes. Entre els premiats, per primera vegada s’ha reconegut un vídeojoc, però també hi ha hagut una investigació de l’Institut Ciències del Mar CSIC, un projecte de suport a joves extutelats, l’obra El meu amic d’Esteve Miralles, l’espectacle MDR – Mort de Riure de Los Galindos o el projecte musical 4132314.

Interrompuda l'R4 entre Sant Sadurní i Vilafranca per l'atropellament a una persona



Els trens de Rodalies no poden circular a les 18:10 hores per la línia R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès per un atropellament a la via en un punt de pas no autoritzat, segons informa la companyia ferroviària. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte.